۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۹

نیازی:ثبت رسمی معاملات املاک در ایلام ۶۸ درصد رشد یافت

ایلام - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام گفت: ثبت رسمی معاملات املاک در ایلام ۶۸ درصد رشد یافته است.

کیوان نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد چشمگیر ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیرماه سال گذشته، تاکنون تعداد ۶۴ هزار و ۹۴۶ جلد سند مالکیت سبزرنگ در استان صادر شده است.

وی هدف از اجرای این قانون را شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش جرایم مالی و جلوگیری از دعاوی حقوقی و کیفری عنوان کرد و افزود: اگر این قانون به‌صورت کامل و دقیق اجرا شود، شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی در حوزه املاک خواهیم بود.

وی تأکید کرد: بر اساس ضوابط جدید، هرگونه مبایعه‌نامه یا قرارداد اجاره‌ای بیش از دو سال باید ابتدا در دفاتر مشاورین املاک به‌صورت پیش‌نویس مقدماتی تنظیم و سپس در دفاتر رسمی ثبت نهایی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ضمن اشاره به نقش رسانه‌ها در اجرای موفق این قانون، گفت: صدا و سیما و رسانه‌های محلی باید فرهنگ ثبت رسمی معاملات را برای مردم تبیین و نهادینه کنند** تا از معاملات غیررسمی و مشکلات حقوقی بعدی پیشگیری شود.

نمایی در پایان تصریح کرد: از زمان اجرای قانون، روند صدور اسناد مالکیت و ثبت رسمی معاملات در استان ایلام با رشد ۶۸ درصدی همراه بوده که این دستاورد، نتیجه تلاش مشترک دستگاه‌های اجرایی، دفاتر ثبت و همکاری مردم در راستای قانون‌مندی معاملات املاک است.

