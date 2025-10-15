  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

طرح تعریض و دیواره حفاظتی در خیابان های پرخطر آبدانان اجرا می شود

ایلام - شهردار آبدانان گفت: طرح تعریض و دیواره حفاظتی در خیابان های پرخطر آبدانان اجرا می شود.

ذبیح‌الله دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، ایمن‌سازی مسیر پرتردد خیابان پونه و جلوگیری از حوادث رانندگی است که در هفته‌های اخیر، متأسفانه حدود ۱۴ مورد حادثه و سقوط خودرو در محدوده پرتگاه این خیابان رخ داده است.

وی با اشاره به مشخص شدن پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی افزود: پیمان مربوط به این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال منعقد شده و بخش فونداسیون دیواره حائل نیز انجام گرفته است.

به گفته دوستی، شهرداری قرار دارد ارتفاع دیواره حفاظتی در نقاط مختلف مسیر را بین ۵ تا ۱۵ متر اجرا کند تا از خطرات ناشی از لغزش خودروها و سقوط به پرتگاه جلوگیری به‌عمل آید.

شهردار آبدانان تأکید کرد: مشکل اصلی طرح، وجود یک معارض ملکی است که شهرداری در حال مذاکره و تفاهم با مالکین است تا از مسیرهای قضایی فاصله گرفته و با همکاری مالکان، پروژه بدون توقف ادامه پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت همراهی مردم گفت: اجرای این پروژه نقش بزرگی در ارتقای ایمنی شهری و کاهش تصادفات خواهد داشت و انتظار می‌رود شهروندان برای تسریع روند کار، همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند.

