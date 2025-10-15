نسبت دانشگاه با جنگ ۱۲ روزه از منظر صاحبنظران علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین نشست از سری نشست‌های انجمن جامعه‌شناسی ایران با موضوع «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با محوریت «دانشگاه و جنگ» برگزار می‌شود.

این نشست با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور اساتیدی از رشته‌های جامعه شناسی، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

ماندانا تیشه‌یار (روابط بین‌الملل)، میلاد دخانچی (مطالعات فرهنگی)، غلامرضا ذاکر صالحی (حقوق)، وحید شالچی (جامعه‌شناسی)، عبدالامیر نبوی (علوم سیاسی) سخنرانان سیزدهمین نشست هستند.

این جلسه امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در انجمن جامعه شناسی ایران به صورت زنده و اینترنتی از طریق صفحه اینستاگرام و آپارات انجمن به نشانی @isa۱۳_۹۹ و https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.