به گزارش خبرنگار مهر، حسین بخشی صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش بخش سیراف به بخشی از مشکلات حوزه آموزشی این شهر و بخش اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود مسئولان حمایت ویژه‌ای را از آموزش و پرورش در سیراف داشته باشند.

وی بیان کرد: در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان در بخش سیراف پیشنهاد استقرار نمایندگی آموزش و پرورش در سیراف مطرح و پس از بررسی، به اتفاق آرا به تصویب رسید.

بخشی افزود: با توجه به فاصله زیاد شهرها و روستاهای بخش سیراف از مرکز شهرستان، این تصمیم گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل خدمات به دانش‌آموزان و فرهنگیان منطقه خواهد بود.

عضو شورای اسلامی بندر سیراف ادامه داد: در حاشیه این نشست، از چند ساختمان پیشنهادی برای استقرار نمایندگی آموزش و پرورش بازدید شد تا مکان مناسب برای آغاز فعالیت این مرکز مشخص شود.

وی گفت: با توجه به فرسودگی شدید بنای این مدرسه، مقرر شد فرمانداری، آموزش و پرورش و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، موضوع تخریب و بازسازی آن را در دستور کار خود قرار دهند.