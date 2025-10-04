بخشدار سیراف: پیگیری جدی برای احیای گمرک در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری‌نیا شنبه شب در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر سیراف با تأکید بر ضرورت همدلی، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران اظهار کرد: اگر همه مدیران شهری و روستایی با روحیه‌ی همکاری و اعتماد متقابل در کنار هم قرار گیرند، بخش بزرگی از مشکلات شهر و روستاهای سیراف قابل حل خواهد بود، هدف ما باید توسعه متوازن و عدالت‌محور در همه مناطق بخش باشد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های مهم در دست اجرا افزود: طرح‌هایی مانند تقاطع غیرهمسطح، اصلاح مخزن آب، تکمیل پارک ساحلی و بهسازی معابر از جمله پروژه‌هایی است که با همکاری دستگاه‌های مختلف می‌تواند به سرعت پیش برود.

وی گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح علاوه بر تسهیل عبور و مرور، به زیبایی و هویت شهری سیراف نیز خواهد افزود.

طاهری‌نیا همچنین با بیان اینکه سیراف ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری، میراث تاریخی و اقتصاد دریایی دارد، گفت: باید از موقعیت ساحلی و تاریخی این شهر برای جذب سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های درآمدزا استفاده کرد، طرح‌های گردشگری دریایی، ایجاد بازارچه ساحلی و دهکده بوم‌گردی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به اشتغال‌زایی و پویایی اقتصادی منطقه منجر شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به فرهنگ و آموزش افزود: کتابخانه فعلی شهر به‌دلیل دوری از مرکز و دسترسی محدود، پاسخگوی نیاز فرهنگی مردم نیست. لازم است با همکاری شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد، مکان جدیدی برای کتابخانه و مرکز فرهنگی شهر تعیین شود تا کودکان و نوجوانان به راحتی از خدمات آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شوند.

بخشدار سیراف در ادامه به لزوم توجه به مشکلات جوانان جویای کار اشاره کرد و گفت: اشتغال، دغدغه اصلی جوانان این منطقه است. باید با استفاده از ظرفیت صنایع نفت و گاز، پروژه‌های عمرانی و فرصت‌های گردشگری، زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم شود، پیگیری سهم شهرستان از فرصت‌های شغلی منطقه‌ای یکی از اولویت‌های کاری من در بخش سیراف است.

وی با اشاره به اهمیت استقرار گمرک سیراف خاطرنشان کرد: گمرک، یکی از مطالبات قدیمی مردم سیراف است که می‌تواند موتور محرک توسعه این منطقه باشد،پیگیری جدی برای احیای گمرک در دستور کار قرار گرفته و با همکاری نمایندگان مجلس، فرمانداری و اداره کل بنادر، امیدواریم به زودی شاهد تحقق این خواسته مردمی باشیم.

طاهری‌نیا همچنین با تأکید بر نقش مهم شورای اسلامی و شهرداری‌ها در تصمیم‌سازی‌های محلی گفت:شوراها باید بازوی مشورتی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی باشند، امروز مردم از ما انتظار دارند در کنار هم، نه در مقابل هم، عمل کنیم. هر جا همدلی وجود داشته، توسعه رخ داده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار و اعضای شورا اظهار امیدواری کرد که با تعامل و برنامه‌ریزی دقیق، سیراف بتواند در مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی گام‌های بلندی بردارد.