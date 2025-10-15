پوریانی: یک زندانی در آمل بعد از ۲۸ سال آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح چهارشنبه در آئین آزادی ۴۱ زندانی شهرستان آمل، از تلاش‌های ستاد دیه، دادستان‌های حوزه‌های قضائی، قضات ناظر استان و مسئولین زندان‌های استان در راستای آزادی زندانیان تقدیر کرد و افزود: زندانیان آزاد شده آزادی خود را قدر بدانند و از رفتار و کردار خود حفاظت کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آزادی یک زندانی پس از ۲۸ سال از زندان آمل، تاکید کرد: این آزادی اقدامی بزرگ و خداپسندانه بود که موجب نشاط و شادی خانواده این زندانی شد.

پوریانی همچنین به اعطای مرخصی به چند تن از زندانیان پس از چندین سال اشاره کرد و افزود: یکی از زندانیان که به دلیل بدهی ۱۴ میلیارد تومانی سالهای متوالی در زندان بسر می‌برد نیز با رضایت محکوم له و تلاش مددکاران زندان آمل، با دریافت ۷۰۰ میلیون تومان از طریق خیرین و ستاد دیه استان، از زندان آزاد شد که اقدامی بسیار ارزشمند بود.

گفتنی است با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌های استان مازندران، معاونین قضائی دادگستری مازندران و رئیس و دادستان حوزه قضائی شهرستان آمل، درخواست ۷۴ زندانی شهرستان نیز در این آئین مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص این درخواست‌ها صادر شد.