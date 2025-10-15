طغیان آفات نباتی با به هم خوردن زیستگاه آنها

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی در محل این سازمان در حال برگزاری است.

حسن وحید، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این مراسم، گفت: در حال حاضر کشور مانند سایر کشورها از جمله همسایگان دچار تغییر اقلیم و خشکسالی شده است که تأثیر مستقیم بر زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی دارد.

وی افزود: امروز گونه‌های جنگلی، مراتع، بیشه زارها و... با شرایطی مواجه هستند که برای خنثی کردن تأثیرات منفی آن باید این عرصه‌ها را با شرایط فعلی سازگار کرد.

وی ادامه داد: این اقدامات در سطح وسیع کشور با توجه به شرایطی که داریم اگر نگوییم غیرممکن است بسیار سخت خواهد بود. به عنوان مثال، طی بازدیدی که با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از جنگل‌های زاگرس داشتیم، در مبارزه با جوانه خوار بلوط در پایین دست امکان مبارزه شیمیایی وجود داشت اما در بالادست حتی با پهپاد امکان سمپاشی وجود نداشت.

این مسئول دولتی با تأکید بر توجه به دلیل بروز آفات، عنوان کرد: وقتی در زیراشکوب زمین شخم و کشاورزی می‌شود جنگل آسیب می‌بیند چرا که پایه درختان سست شده و باعث زوال می‌شود. با سست شدن درختان آفات نباتی خود را در این گیاهان خود را بیشتر نشان می‌دهند. بنابراین، ما برای مبارزه درست باید این عوامل را درست شناسایی کنیم تا برنامه‌ریزی‌ها با خطای کمتر تدوین شوند.

وحید با اشاره به برخی صدور مجوزها بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژی طبیعت، عنوان کرد: این نوع عملکردها شرایط زیستی گیاهان را بهم می‌زند.

معاون آبخیزداری و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه سخنان خود به سدسازی پرداخت و گفت: شاید در برخی مناطق سدسازی مفید بوده باشد اما این سدها در بالادست عرصه‌ها بدون پرداخت حقابه چه عرصه‌های جنگلی و چه مراتع و بیابان‌ها سبب خشکیدگی گیاهان در این مناطق می‌شود. در ادامه معضل گرد و غبار پیش می‌آید که زمینه ساز بروز و شیوع آفات مختلف نباتی می‌شود.

وی افزود: در بالادست سد زدیم گیاهان بدون آب ماندند در پایین دست چاه زدیم و استفاده از آب سفره‌های زیرزمینی، دشت‌ها و مراتع دچار مشکل شدند.

وحید با بیان اینکه ملخ، سن و.. همیشه در طبیعت وجود دارند، گفت: وقتی پوشش گیاهی برای تغذیه آنها وجود نداشته باشد به سوی جنگل‌ها، اراضی کشاورزی و… هجوم می‌برند چون زیستگاه آنها را بهم زده‌ایم.

این مسئول دولتی در منابع طبیعی با تأکید بر تغییر نگاه در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تصریح کرد: ما باید بیماری‌ها و کلونی‌های آنها را در کشورهای دیگر و حرکت آنها به سمت کشور رصد کنیم تا بتوانیم با اطلاع‌رسانی به موقع درست مدیریت کنیم.