به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب الهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: دانش‌آموزان استان سمنان در یازدهمین دوره جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی، با کسب مقام‌های ممتاز، توانمندی و استعدادهای درخشان خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: از میان آثار ارسال‌شده به دبیرخانه جشنواره، ۵۰ اثر برتر از ۹۰ دانش‌آموز مستعد در ۱۳ محور تخصصی، به مرحله کشوری راه یافت که پس از ارزیابی‌های نهایی توسط داوران ملی، دانش‌آموزان این استان موفق به کسب افتخارات ارزشمندی شدند.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: کسب رتبه اول کشوری در محور «ریاضیات» توسط رضوان ظریفیان و مطهره عامری از شهرستان شاهرود و کسب رتبه اول کشوری در محور «ادبیات» توسط نرجس رحیمی از شهرستان شاهرود از جمله موفقیت‌های دانش آموزان استان سمنان است.

حزب الهی کسب رتبه سوم کشوری در محور «سلامت و تربیت بدنی» توسط امیرحسین شرفیه از شهرستان سمنان و کسب عنوان منتخب کشوری در محور «قرآن و معارف اسلامی» توسط ساجده کامکار و فاطمه سهرابی از منطقه بسطام را دیگر موفقیت‌های کسب شده دانش آموزان استان سمنان دانست.