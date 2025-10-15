بخشدار سیراف: برخی مدارس کمبود فضای آموزشی و تجهیزات سرمایشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهرینیا صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان ضمن قدردانی از تلاش شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش سیراف، اظهار داشت: تلاشهای صورتگرفته در زمینه فضاسازی آموزشی، شستوشوی مدارس، سرویس کولرها و آمادهسازی محیطهای آموزشی، شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از مدارس بخش سیراف، افزود: در برخی مدارس شاهد کمبود فضاهای آموزشی و تجهیزات سرمایشی هستیم که نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی دقیق برای رفع آنهاست.
طاهرینیا تأکید کرد: امیدواریم با پیگیریهای مستمر، بهزودی نمایندگی آموزش و پرورش در بخش سیراف راهاندازی شود تا باری از دوش فرهنگیان و دانشآموزان این منطقه برداشته شود.
بخشدار سیراف در پایان از همراهی امامان جمعه، شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران بخش سیراف در حمایت از حوزه آموزش و پرورش تقدیر و تشکر کرد.
