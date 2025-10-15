سعید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: گیتی‌پسند در حالی که هنوز یک هفته تا پایان دور رفت باقی مانده، قهرمان نیم‌فصل شده و با اختلاف امتیازی قابل توجه نسبت به سایر رقبا در صدر جدول قرار دارد. در ابتدای فصل پیش‌بینی می‌شد با توجه به جذب بازیکنان نامدار در تیم‌های مختلف، لیگ امسال از حالت همیشگی دو قطبی خارج شود، اما در ادامه روند مسابقات نشان داد که گیتی‌پسند و مس سونگون همچنان فاصله قابل ملاحظه‌ای با سایر تیم‌ها دارند.

گیتی‌پسند و مسیر تکرار قهرمانی

وی افزود: در هفته نخست لیگ برتر فوتسال شکست گیتی‌پسند و ظهور فولاد زرند به عنوان مدعی جدید، تصویری متفاوت از لیگ ارائه داد، اما رفته‌رفته این تیم با عملکردی منظم و ۱۱ برد متوالی، نه تنها صدر جدول را پس گرفت بلکه رکورد جدیدی نیز بر جای گذاشت. بننظر من در ادامه اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، گیتی‌پسند امسال هم قهرمان لیگ برتر خواهد بود.

این کارشناس فوتسال خاطرنشان کرد: کادر فنی گیتی‌پسند به‌ویژه با هدایت محمد کشاورز عملکردی هدفمند و حرفه‌ای داشته است. ساختار این باشگاه بر مبنای تفکر قهرمانی شکل گرفته و طبیعی است که برای رسیدن به هدف خود، از بهترین بازیکنان بهره ببرد.

پالایش نفت؛ تیمی با شخصیت لیگ‌برتری

رستمی درباره وضعیت تیم پالایش نفت اصفهان گفت: پالایش نفت در این فصل با تغییر در کادر فنی و کاهش محسوس بودجه وارد رقابت‌ها شد و انتظار می‌رفت در جمع تیم‌های پایین جدول قرار گیرد، اما در عمل نتایجی فراتر از انتظار به دست آورد. برخی تیم‌های تازه‌وارد مانند سفیر گفتمان تهران یا جوادالائمه شهرکرد به دلیل آماده‌سازی نامناسب، از ابتدا ضعیف ظاهر شدند و پالایش نفت اصفهان توانست از این فرصت استفاده کرده و امتیازات ارزشمندی کسب کند.

وی ادامه داد: این نتایج موجب شد پالایش نفت جایگاه خود را در لیگ تثبیت کند و به تیمی با شخصیت و ثبات تبدیل شود. در حال حاضر این تیم به هیچ عنوان مدعی سقوط نیست و من پیش‌بینی می‌کنم که فصل را با رتبه‌ای تک‌رقمی در میانه جدول به پایان برساند.

ضرورت توجه به بازیکنان بومی اصفهان

این کارشناس فوتسال در ادامه با اشاره به حضور دو نماینده از اصفهان در لیگ برتر اظهار داشت: برای دومین سال پیاپی، اصفهان دو تیم در لیگ برتر دارد. در گذشته نیز تیم‌هایی مانند هایپر، کوثر و فولاد ماهان نماینده استان بودند. بدون تردید اصفهان از نظر استعداد و نیروی انسانی ظرفیت لازم برای حضور دو تیم در سطح اول فوتسال کشور را دارد، اما نکته مهم این است که باید به بازیکنان بومی فرصت بیشتری داده شود.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر جوانان اصفهانی کمتر در ترکیب تیم‌های بزرگ دیده شده‌اند. البته نمی‌توان از باشگاه‌هایی مانند گیتی‌پسند که هدف‌شان قهرمانی است انتظار داشت صرفاً بر اساس بومی‌گرایی تیم بچینند، زیرا سیاست آن‌ها جذب بهترین بازیکنان کشور است، اما از تیم‌هایی که هدف‌شان قهرمانی نیست انتظار می‌رود از ظرفیت‌های بومی بیشتر بهره ببرند.

جوان‌گرایی، کلید رشد فوتسال اصفهان

رستمی که سابقه سرمربی‌گری در لیگ‌برتر فوتسال را در سوابق خود دارد با تأکید بر اهمیت اعتماد به جوانان گفت: در سالیان گذشته در تیم‌هایی مثل هایپر شاهین‌شهر، بیش از ۹۰ درصد ترکیب از بازیکنان بومی تشکیل شده بود و همین امر باعث شد استعدادهای زیادی به فوتسال کشور معرفی شوند. مربیان رده پایه در اصفهان بسیار توانمند هستند و اگر فرصت دیده‌شدن به بازیکنان آن‌ها داده شود، می‌توانند در آینده پشتوانه تیم‌های بزرگ باشند.

وی تصریح کرد: اگر من سرمربی تیمی باشم که هدف اصلی‌اش قهرمانی نیست، قطعاً از تمام ظرفیت بازیکنان اصفهانی استفاده می‌کنم. این فرصت‌ها برای بازیکنان جوان می‌تواند سکوی پرتابی به سطح حرفه‌ای باشد و در نهایت به رشد کلی فوتسال استان کمک کند.

کارشناس فوتسال اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد گیتی‌پسند در مسیر قهرمانی برازنده نام و اعتبار این باشگاه است و پالایش نفت نیز با وجود محدودیت‌ها عملکردی تحسین‌برانگیز داشته است. امیدوارم در کنار موفقیت این دو تیم، به بازیکنان بومی اصفهان نیز توجه بیشتری شود تا استعدادهای نهفته فوتسال استان فرصت بروز و درخشش پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان پس از پایان هفته دوازدهم با ۱۱ برد و تنها یک باخت و با ۳۳ امتیاز صدرنشین لیگ‌برتر فوتسال است. شاگردان کشاورز در آخرین دیدار نیم فصل دوم آذرماه میزبان تیم فوتسال پالایشگاه امام خمینی شانزد خواهند بود. دومین نماینده اصفهانی لیگ برتر فوتسال یعنی تیم پالایش نفت اصفهان پس از پایان هفته دوازدهم با ۵ برد ۲ مساوی و ۵ باخت و با ۱۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول لیگ‌برتر فوتسال ایستاده است. پالایش نفت اصفهان در آخرین دیدار نیم فصل دوم آذرماه میهمان تیم بحران‌زده و قعرنشین جواد الائمه شهرکرد خواهد بود.