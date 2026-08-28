دومین پیروزی پیاپی پالایش نفت بندرعباس در لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها پالایش نفت بندرعباس نماینده هرمزگان در سالن فجر بندرعباس میزبان دلسوختگان قم بود.

زردپوشان هرمزگانی در دیداری نفس‌گیر و تماشایی موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۲ از سد حریف قمی خود عبور کنند و دومین برد پیاپی خود در فصل جدید لیگ برتر فوتسال را در حضور هواداران بندرعباسی جشن بگیرند.

گل‌های پالایش نفت بندرعباس را در این دیدار محمدحسین بازیار، مرتضی فرزانیان، امیرحسین دهقانی و یک گل به خودی بازیکن دلسوختگان قم به ثمر رساندند.

شاگردان علیرضا افضل با کسب این پیروزی ۶ امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل کمتر نسبت به مس سونگون در جایگاه دوم جدول رده‌بندی ۱۴ تیمی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفتند.

پالایش نفت بندرعباس که فصل جدید را با دو پیروزی متوالی آغاز کرده است در هفته سوم رقابت‌ها روز جمعه ۱۳ شهریورماه در مشهد به مصاف دائم‌پناه مشهد خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۱۷ در سالن شهید بهشتی خراسان رضوی برگزار می‌شود.

در دیگر دیدارهای هفته دوم پالایش نفت شازند با نتیجه ۶ بر ۲ دائم‌پناه مشهد را شکست داد، مس سونگون با نتیجه ۲ بر یک از سد نگین تندیس قرچک گذشت و دیدار فولاد زرند ایرانیان و سن‌ایچ ساوه با تساوی بدون گل به پایان رسید.