به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون فوتبال ازبکستان، اُتکیر یوسوپوف دروازهبان تیم ملی ازبکستان تحت عمل جراحی موفقیتآمیز زانو در اتریش قرار گرفت.
به گفته مسئولان، یوسوپوف امروز از کلینیک خارج میشود و روند بازتوانی خود را در مرکز پزشکی تخصصی «آرمونیا» ادامه خواهد داد. این فرآیند تحت نظارت کارشناسان مجرب پزشکی انجام میشود تا او هرچه سریعتر به آمادگی کامل برسد.
لازم به ذکر است که روز گذشته باشگاه فولاد خبر از عقد قرارداد با محسن فروزان داد تا جایگزین این دروازه بان ازبکستانی شود.
