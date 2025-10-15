گزارش مهاجرانی از جلسه هیئت دولت؛ از سفرهای وزرا تا سکوهای معاملات طلا

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه هیئت دولت، گفت: گزارشی در خصوص موضوع انسجام ملی و جلسات آقای رئیس جمهور با فعالان اقتصادی داشتند که نکاتی مطرح شده بود، در دولت ارائه شد.

وی افزود: همینطور خانم دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی گزارشی را از سفر به جمهوری آذربایجان برای تعاملاتی که با کشورهای همسایه داشته و اینکه چگونه می‌شود از ظرفیت‌های همیشگی برای گسترش دیپلماسی استفاده کرد، ارائه کردند.

وی افزود: همچنین گزارشی از تولید شاخص شامخ که از گزارش‌های اتاق بازرگانی است ارائه شد، اینکه وضعیت اقتصادی در حال بهبود است ارائه شد. ما در ایام تابستان وضعیت خوبی را در حوزه اقتصاد و تولید نداشتیم و یکی از این موضوعات به دلیل جنگ ۱۲ روزه و نیز وجود ناترازی برق بود که متأسفانه مجبور به قطع برق واحدهای تولیدی بودند.

مهاجرانی گفت: از طرف دیگر، تبعاتی که ناشی از دوازده روز دفاع مقدسمان بود، سبب شد میزان خرید مردم در محصولات نظیر پوشاک کاهش پیدا کند و طبیعتاً این موضوع در واقع به جریان تولید ضربه می‌زند. خدا را شکر طبق گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، این شاخص به بالای پنجاه رسیده و برای بنگاه‌های بزرگ نیز سه‌دهم درصد مثبت شده است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف نظیر خودرو و قطعات و برخی دیگر از صنایع، این عدد رشد پیدا کرده است. در حوزه فولاد و صنایع شیمیایی هنوز در انتظار بهبود وضعیت هستیم. رشد صادرات را نیز در شهریورماه شاهد بودیم و خدا را شکر موجودی انبارها کمی کاهش پیدا کرده است. این موضوع به معنای مثبتی است، زیرا زمانی که موجودی انبار کاهش می‌یابد، یعنی میزان تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده و این نشان از تحرک بازار و بازگشت سازوکارهای بازار به سمت روال عادی زندگی دارد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: طبیعتاً نیاز است که در حوزه خدمات و صنعت همچنان حمایت‌هایی که دولت لازم می‌داند، انجام شود؛ نظیر تسهیلاتی که در جلساتی مانند جلسه دیروز با حضور رئیس‌جمهور مطرح بود تا ان‌شاءالله شاهد رونق اقتصادی باشیم. نکته دیگر اینکه وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی ارائه دادند در مورد صنایع فضایی و منافعی که می‌تواند داشته باشد، از جمله در حوزه‌های محیط‌زیست و موضوعاتی نظیر فرونشست زمین، کنترل برخی از حوزه‌های کشاورزی و همچنین کاربردهایی که در زمینه هوشمندسازی مدارس دارد. در این زمینه نکاتی بیان شد که کار مشترکی از وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، است.

بررسی موضوع ساماندهی فعالیت‌های اینترنتی معاملات طلا در جلسه هیئت دولت

مهاجرانی در ادامه عنوان کرد: نکاتی نیز در جلسه مطرح شد و آنچه که در جلسات روز یکشنبه تصویب شد شامل موارد متعددی بود. نخست، صدور مجوز مذاکره یا در واقع پیش‌امضا و امضای موقت «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سایبری» بود که توسط وزارت امور خارجه مطرح شده و در روز یکشنبه به تصویب رسید. همچنین تعیین نماینده و اعلام نظر دولت در خصوص مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که با توجه به نکاتی که مطرح شد، دولت با این موضوع مخالفت کرد و سازمان برنامه و بودجه، معاونت راهبردی و امور مجلس ریاست‌جمهوری به‌عنوان نمایندگان دولت معرفی شدند.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور بود که در واقع بند «ت» ماده ۲۲ برنامه هفتم توسعه است. پیشنهاددهنده آن سازمان حفاظت محیط‌زیست بود و پس از طرح در کمیسیون زیربنایی با اصلاحاتی به تصویب رسید. همچنین سفر چند تن از وزرا نیز به تصویب رسید. امروز برخی از وزرا از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل سفر حضور نداشتند.

مهاجرانی گفت: موضوع دیگر، اصلاح بند چهار تصویب‌نامه مربوط به تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف بود که درباره وزارت امور خارجه و معافیت این وزارتخانه مطرح شد و این موضوع نیز به تصویب رسید. موضوع دیگر، آئین‌نامه نحوه سطح‌بندی دستگاه‌های ارزیابی‌شده بود که مقرر شد این موضوع در چارچوب کارگروهی به ریاست بروجردی عملیاتی و جمع‌بندی و در صورت لزوم برای ارائه نهایی به هیئت وزیران انجام شود که این مورد نیز به تصویب رسید.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اما آنچه امروز در هیئت دولت مصوب شد، موضوع اول استرداد لایحه مشاغل حساس بود. با توجه به اینکه این لایحه نمی‌تواند به اندازه کافی موضوعات را مدیریت کند و از طرفی نقطه‌نظر دولت را در استفاده از افراد لحاظ کند، این لایحه مسترد می‌شود. این را من عرض می‌کنم که دامنه این لایحه به‌گونه‌ای است که اعضای هیئت‌علمی و بسیاری از افراد دیگر را نیز شامل می‌شود؛ لذا این لایحه مسترد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که امروز به تصویب رسید، «سند الحاقی یا پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا» بود، به‌منظور اصلاح موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، است. موضوع دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که صدور تضمین یا سفته برای تعهدات صندوق بین‌المللی پول بود که به تصویب رسید. همچنین تصویب‌نامه مورخ ۲۳ بهمن، درباره رفع موانع تولید، تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز تصویب شد.

وی بیان کرد: موضوع دیگر که بسیار مهم است، موضوع ساماندهی فعالیت‌های اینترنتی معاملات طلاست. این یکی از موضوعات جدی است، زیرا قریب به ۵۰۰ سکو در حال فعالیت در زمینه خرید و فروش طلا هستند. طبیعتاً اگر موضوعاتی را که مردم در ارتباط با آن هستند نتوانیم به اندازه کافی مدیریت کنیم، یقیناً با عوارضی مواجه خواهیم شد که می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد.

سخنگوی دولت گفت: تجربه‌ای را که بسیاری از افراد در مورد سرمایه‌گذاری در اوایل دهه ۹۰ داشتند، همه ما به یاد داریم. دولت مکلف است برای جلوگیری از آسیب‌هایی که ممکن است برای مردم به وجود آید، مقررات‌گذاری لازم را انجام دهد؛ لذا این موضوع نیز به تصویب رسید.موضوع دیگر مربوط به تداوم اجرای طرح توسعه بندر سیراف پارس بود که توسط وزارت نفت مطرح شد و آن هم به تصویب رسید.

