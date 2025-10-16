  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

۱۶ کشته در آتش‌سوزی انبار مواد شیمیایی و کارخانه پوشاک بنگلادش

۱۶ کشته در آتش‌سوزی انبار مواد شیمیایی و کارخانه پوشاک بنگلادش

حداقل ۱۶ نفر پس از آتش‌سوزی ویرانگر در یک کارخانه پوشاک و یک انبار مواد شیمیایی در داکا، پایتخت بنگلادش، کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، طبق گزارش رسانه‌های محلی، این دو ساختمان در کنار هم و روبروی دانشگاه تجارت و فناوری بنگلادش قرار دارند.

طلحه بن جشم، مسئول بخش رسانه‌ای ستاد آتش‌نشانی داکا، گفت: ۱۲ جسد به بیمارستان دانشکده پزشکی داکا و موسسه ملی سوختگی و جراحی پلاستیک در داکا منتقل شدند.

حداقل ۱۲ واحد آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش به محل اعزام شدند.

به گفته این مقام رسمی، آتش‌سوزی در کارخانه پوشاک هفت طبقه از طبقه سوم آغاز شد و تا حد زیادی خاموش شده است.

با این حال، او گفت که آتش‌نشانان هنوز در تلاش برای مهار کامل آتش‌سوزی در انبار مواد شیمیایی هستند که مواد خطرناکی از جمله پودر سفیدکننده، پلاستیک و پراکسید هیدروژن در آن نگهداری می‌شد.

یکی دیگر از مقامات آتش‌نشانی هشدار داد که احتمالاً تعداد کشته‌شدگان این آتش‌سوزی افزایش خواهد یافت.

علت آتش‌سوزی مشخص نشده است، زیرا مقامات امنیتی هنوز در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده‌اند.

کد خبر 6623090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها