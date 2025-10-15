طایی: مدرسه امام حسین نماد توسعه در دشت آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مدرسه نهضت عدالت آموزشی در شهرستان دشت آزادگان صبح امروز چهارشنبه با حضور مسئولان محلی در روستای حمودی به بهرهبرداری رسید.
فواد طایی، رئیس اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان، در مراسم افتتاح این واحد آموزشی گفت: با هدف توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، مدرسه ۶ کلاسه امام حسین با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اینکه این مدرسه نخستین واحد آموزشی در قالب نهضت عدالت آموزشی در شهرستان است، افزود: آموزشگاه امام حسین در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۹۰۰ متر مربع ساخته شده و ظرفیت مناسبی برای تحصیل دانشآموزان روستای حمودی و مناطق اطراف فراهم کرده است.
طایی تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند توجه ویژه به زیرساختهای تربیتی در مناطق محروم است و این مدرسه میتواند الگویی برای توسعه متوازن آموزشی در سطح شهرستان باشد.
