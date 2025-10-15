به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: در حال حاضر استیضاح چند وزیر امضا شده و سوالات مختلف نمایندگان از وزرا نیز مطرح است که باید اعلام وصول شود.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: راه مقابله با تورم و مشکلات، مقابله با ریخت و پاش‌ها و اسراف‌ها است. اگر می‌خواهید اقتصاد کشور درست شود، به جای فشار به مردم، به مسئولان و دولت فشار بیاورید.

وی ادامه داد: در حال حاضر بحث سه نرخی شدن بنزین در حال جدی شدن است؛ همانگونه که بحث LPG و گرانسازی آن را در پنهان انجام دادید. من از هیئت تطبیق قوانین می‌خواهم این مصوبه دولت را به دلیل مغایرت با قانون رد کند.

ثابتی اظهار کرد: در بحث سه نرخی شدن بنزین معلوم نیست چند درصد صورت می‌گیرد و صحبت از ۳۰۰ درصد تا ۵۰۰ درصد می‌شود. آیا می‌خواهید کشور را به هم بریزید. شما آمدید که کشور را اداره کنید، نه اینکه به مردم فشار بیاورید. راه‌های غیرقیمتی نیز وجود دارد و اگر خواهان گران کردن هستید، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد گران کنید.

این نماینده مجلس بیان کرد: یکی از راهکارها این است که جلوی قاچاق سوخت را بگیرید. ما پمپ بنزینی داشتیم که در ماه، یک نفر بالا یک میلیارد تومان تراکنش مالی داشته است. به نظر من باید کارت سوخت‌ها را به جای اینکه به هر ماشین دهید، به هر کد ملی دهید تا ببینید چقدر جلوی اسراف و قاچاق را می‌گیرد.

ثابتی افزود: در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض می‌کند تا حقوق بازنشستگان را دهد. در دولت قبل، در ۷ ماه اول این روند ادامه داشت و سازمان تأمین اجتماعی طلب‌هایش را درست اعلام وصول و مدیریت کرد تا توانست جلوی ریخت و پاش‌ها بگیرد و بعد از ۷ ماه، دیگر از بانک رفاه استقراض نداشت، اما دوباره این روند برعکس شده و استقراض در حال انجام است که این اقدام چرخه تورمی را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: با جلوگیری از ریخت و پاش ها، می‌توان کشور را طوری اداره کرد که ما مازاد بودجه داشته باشیم، نه اینکه در کشور، با این همه منابع، دچار کسری بودجه باشیم.

وی در تذکری به وزیر خارجه، گفت: سفرا را از بدنه کارشناس و جوان وزارت خارجه انتخاب کنید، نه سهمیه افراد سیاسی. درباره سفیر ایران در بنگلادش یعنی رحیمی جهان آبادی باید گفت که این فرد در مجلس بود و رد صلاحیت شد، یعنی صلاحیت حضور در دور بعدی مجلس را نداشت، پس چرا به عنوان سفیر ایران انتخاب شده است؟