  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

معاون استاندار اصفهان:پایش زاینده‌رود باتصاویر ماهواره‌ای کلید می‌خورد

معاون استاندار اصفهان:پایش زاینده‌رود باتصاویر ماهواره‌ای کلید می‌خورد

اصفهان- معاون اقتصادی استاندار اصفهان استفاده از فناوری‌های سنجش از دور برای نجات زاینده‌رود و مدیریت منابع آبی استان به عنوان راهکاری اساسی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و هیأت همراه که با حضور استاندار اصفهان همراه بود، اظهار کرد: استان اصفهان برای پایش مستند تغییرات و کنترل سطح زیر کشت و مدیریت بهره‌برداری از معادن نیاز به سنجش ماهواره‌ای دارد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای می‌توانیم به صورت دقیق و بر مبنای آمار واقعی بسیاری از تحولات استان را رصد کرده و منشأ بسیاری از چالش‌های موجود را شناسایی کنیم.»

وی افزود: این فناوری به ما امکان می‌دهد تا علاوه بر پایش کیفی و کمی منابع آبی، بر ساخت‌وسازها، فعالیت معادن و حتی برآورد خسارت‌های ناشی از خشکسالی نیز نظارت دقیق داشته باشیم.

گفتنی است؛ در این دیدار رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز با تشریح توانمندی‌های پژوهشی و فناوری کشور در حوزه سنجش از دور، آمادگی این پژوهشگاه برای استقرار سامانه پایش ماهواره‌ای در اصفهان به عنوان پایلوت ملی را اعلام کرد.

اجرای این طرح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان استانی در مواجهه با چالش کم‌آبی ایفا کند.

کد خبر 6623205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها