به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و هیأت همراه که با حضور استاندار اصفهان همراه بود، اظهار کرد: استان اصفهان برای پایش مستند تغییرات و کنترل سطح زیر کشت و مدیریت بهره‌برداری از معادن نیاز به سنجش ماهواره‌ای دارد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای می‌توانیم به صورت دقیق و بر مبنای آمار واقعی بسیاری از تحولات استان را رصد کرده و منشأ بسیاری از چالش‌های موجود را شناسایی کنیم.»

وی افزود: این فناوری به ما امکان می‌دهد تا علاوه بر پایش کیفی و کمی منابع آبی، بر ساخت‌وسازها، فعالیت معادن و حتی برآورد خسارت‌های ناشی از خشکسالی نیز نظارت دقیق داشته باشیم.

گفتنی است؛ در این دیدار رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز با تشریح توانمندی‌های پژوهشی و فناوری کشور در حوزه سنجش از دور، آمادگی این پژوهشگاه برای استقرار سامانه پایش ماهواره‌ای در اصفهان به عنوان پایلوت ملی را اعلام کرد.

اجرای این طرح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان استانی در مواجهه با چالش کم‌آبی ایفا کند.