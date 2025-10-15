به گزارش خبرنگار مهر، وحید یزدانیان و هیأت همراه پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار اصفهان به تشریح ظرفیتهای راهبردی صنعت فضایی و دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران پرداخت و با اشاره به قابلیتهای کلیدی سنجش از دور و دادههای ماهوارهای، خاطرنشان کرد: این فناوریها میتوانند اطلاعات دقیق، بههنگام و ارزشمندی را برای پایش و مدیریت هوشمندانه پهنهی استان اصفهان فراهم آورند.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: دادههای ماهوارهای در حوزههای حساسی همچون مدیریت یکپارچه شهری، پایش منابع آبی و خاکی، نظارت بر ساختوسازها و شناسایی تغییرات کاربری اراضی، ظرفیتی بیبدیل برای تصمیمگیریهای دقیق و هوشمندانه در اختیار مدیران استانی قرار میدهد.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، با استقبال از این ظرفیتها، بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین فضایی برای حل چالشهای استانی و ارتقای شاخصهای مدیریتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «نگاه پژوهشگاه فضایی، نگاهی آیندهنگر و راهبردی است»، دستور لازم برای تشکیل کارگروههای تخصصی بهمنظور عملیاتیسازی این توافقها را صادر کرد.
یزدانیان بیان کرد: پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان متولی اصلی پژوهش و توسعه فناوریهای فضایی در کشور، مأموریت دارد تا با طراحی و توسعه ماهوارهها، پردازش دادههای سنجش از دور و ایجاد کاربردهای نوآورانه، زمینهساز استفاده از فناوری فضایی در خدمت توسعه اقتصادی، مدیریت منابع و ارتقای امنیت ملی باشد.
گفتنی است؛ این دیدار را میتوان گامی مهم در مسیر تبدیل استان اصفهان به الگویی برای «استان هوشمند» با بهرهگیری از فناوریهای سطح بالا دانست.
نظر شما