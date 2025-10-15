  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

یزدانیان:داده‌های ماهواره‌ای برای مدیریت کلان اصفهان استفاده شود

اصفهان - رئیس پژوهشگاه فضایی ایران بر به کارگیری گسترده داده‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های فضایی برای ارتقای مدیریت کلان استان، به‌ویژه در حوزه‌های شهری، ساخت‌وساز و منابع طبیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یزدانیان و هیأت همراه پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار اصفهان به تشریح ظرفیت‌های راهبردی صنعت فضایی و دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران پرداخت و با اشاره به قابلیت‌های کلیدی سنجش از دور و داده‌های ماهواره‌ای، خاطرنشان کرد: این فناوری‌ها می‌توانند اطلاعات دقیق، به‌هنگام و ارزشمندی را برای پایش و مدیریت هوشمندانه پهنه‌ی استان اصفهان فراهم آورند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: داده‌های ماهواره‌ای در حوزه‌های حساسی همچون مدیریت یکپارچه شهری، پایش منابع آبی و خاکی، نظارت بر ساخت‌وسازها و شناسایی تغییرات کاربری اراضی، ظرفیتی بی‌بدیل برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و هوشمندانه در اختیار مدیران استانی قرار می‌دهد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، با استقبال از این ظرفیت‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فضایی برای حل چالش‌های استانی و ارتقای شاخص‌های مدیریتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «نگاه پژوهشگاه فضایی، نگاهی آینده‌نگر و راهبردی است»، دستور لازم برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی به‌منظور عملیاتی‌سازی این توافق‌ها را صادر کرد.

یزدانیان بیان کرد: پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان متولی اصلی پژوهش و توسعه فناوری‌های فضایی در کشور، مأموریت دارد تا با طراحی و توسعه ماهواره‌ها، پردازش داده‌های سنجش از دور و ایجاد کاربردهای نوآورانه، زمینه‌ساز استفاده از فناوری فضایی در خدمت توسعه اقتصادی، مدیریت منابع و ارتقای امنیت ملی باشد.

گفتنی است؛ این دیدار را می‌توان گامی مهم در مسیر تبدیل استان اصفهان به الگویی برای «استان هوشمند» با بهره‌گیری از فناوری‌های سطح بالا دانست.

