نوذری: ششمین سال متوالی خشکسالی قزوین در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس، مدیران و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، با بیان اینکه جهاد کشاورزی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور است، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از منابع ارزی و اعتبارات دولت در این حوزه هزینه میشود و معیشت بخش عمدهای از مردم با آن گره خورده است.
وی با اشاره به نقش حیاتی این بخش در تأمین مایحتاج عمومی، افزود: تقریباً همه نهادهای مؤثر در تولید مرغ، گوشت، تخممرغ و سایر اقلام اساسی زیرمجموعه جهاد کشاورزی هستند و باید با روحیه جهادی و رویکرد علمی مسیر توسعه را هموار کنیم.
استاندار قزوین با تأکید بر مدیریت دقیق سوخت در بخش کشاورزی گفت: سوخت باید مطابق نیاز واقعی واحدها تخصیص یابد؛ اگر یک تراکتور ۱۰۰ لیتر نیاز دارد، همان مقدار باید داده شود. هدف ما جلوگیری از هدررفت و قاچاق سوخت است و این موضوع با جدیت پیگیری میشود.
نوذری همچنین بر اهمیت نهادهها و اعتبارات بخش آب و خاک تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از تولید مرغ و تخممرغ کشور به این نهادهها وابسته است و تلاش میکنیم منابع موجود بهصورت مؤثر و هدفمند صرف شود.
وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی و اعتبارات دامپزشکی استان، اظهار کرد: با وجود محدودیتها، جذب نیروهای مورد نیاز و مصرف بهینه اعتبارات در دستور کار قرار دارد تا کیفیت خدمات ارتقا یابد و حمایت از کشاورزان تقویت شود.
استاندار قزوین با اشاره به مدیریت منابع آبی در سال گذشته گفت: برای نخستینبار در دولت چهاردهم، توانستیم آب دشت قزوین را بدون مشکل تأمین کنیم و شاهد هیچگونه تجمع یا نگرانی در سطح استان نبودیم؛ این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح بود.
وی با بیان اینکه امسال نیز خشکسالی ادامه دارد و نشانهها حاکی از ششمین سال متوالی خشکسالی پس از بارشهای خوب سال ۹۸ است، افزود: اولویت ما تأمین آب شرب است اما تلاش میکنیم بخش کشاورزی نیز تا حد امکان از منابع آبی بهرهمند شود. نظارت بر کشت محصولات آببر و مدیریت مصرف در دشت قزوین باید با جدیت دنبال شود.
نوذری در پایان با اشاره به جایگاه ممتاز استان قزوین در تولیدات کشاورزی، گفت: قزوین از معدود استانهایی است که همزمان در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود. این ظرفیت بینظیر، مسئولیت مدیران بخش کشاورزی را برای افزایش بهرهوری و حمایت از تولید دوچندان میکند.
