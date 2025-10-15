به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن انبیایی، ظهر چهارشنبه در همایش «نبرد دیجیتال» با اشاره به اثرات عمیق رسانه‌های تصویری بر نسل جوان گفت: برای درک واقعیت باید تاریخ را از ابتدا تا انتها ورق زد و به حقیقت رسید.

انبیایی با هشدار نسبت به تمرکز جنگ نرم بر ذهن کودکان و دختران اظهار داشت: نبرد دیجیتالی آغاز شده و در ذهنیت دختران و کودکان در حال کار است؛ امروز رسانه‌ها برای انحراف آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی افزود: مأموریت فعلی او ساخت موشک نیست بلکه پرورش کودکان است، چون به گفته او امپراتوری رسانه‌ای در تلاش است تا ذائقه‌سازی کند و اندیشه‌های مسلمان را تضعیف نماید.

مشاور عالی رئیس فضای مجازی کشوربا اشاره به تسلط سینما و تصویر بر فضای رسانه‌ای جهان گفت: رسانه تصویر محتواهای موافق میل خود را نمایش می‌دهد و از این طریق به شکل‌دهی ذائقه‌ها می‌پردازد.

وی همچنین به نقش بازی‌های اینترنتی و محتوای آموزشی تربیتی اشاره و عنوان کرد: حدود ۳۶۰ بازی اینترنتی برای دختران طراحی شده است که ذائقه‌سازی می‌کنند.

انبیایی جنگ امروز را جنگ رسانه‌ای و جنگ اراده‌ها خواند و تصریح کرد: روش مقابله با این وضعیت، ارتقای سواد رسانه‌ای است و همه نهادها باید کمک کنند تا از سنین پنج سالگی سواد رسانه‌ای شکل بگیرد، چرا که کودکان افسران آینده جنگ نرم‌اند.

وی افزود: دنیا نسبت به حوادث غزه بیدار شده و به باور او «خون دختران غزه» موجب واکنش جهانی و محکومیت رژیم اسرائیل شده است.

انبیایی با اشاره به نمونه‌های مقاومت منطقه‌ای گفت جنگ آینده جنگ اراده‌هاست و تجربه یمن نشان داد که اراده می‌تواند بر برتری فنی غلبه کند.

وی همچنین تاکید کرد: ایران «دست خالی» نیست و پشت جبهه مقاومت قرار دارد و به‌واسطه ایمان و اراده، امروز در برابر دشمنان پیروز است.

این سخنران در پایان بار دیگر خواستار اهتمام دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای برای ارتقای سواد رسانه‌ای و تقویت مقاومت فرهنگی در برابر تلاش‌های رسانه‌ای برای «شستشوی مغزی» نسل آینده شد.