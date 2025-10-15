۳۵ هزار میلیارد صنعت راکد در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و دامپروری، بر ضرورت توجه ملی و راهبردی به توسعه متوازن استان‌ها تأکید کرد.

لرستان نیازمند صنعت و سرمایه‌گذاری است

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت صمت و مجموعه‌های اجرایی کشور، گفت: حضرت‌عالی و همکارانتان از افراد دانا، توانا، متعهد و متخصص هستید که در عرصه‌های نظری و عملی نقش‌آفرینی مؤثری دارید. امید است که شما و وزیر صمت در انجام وظایف خطیر خود موفق باشید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، افزود: برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی در طول تاریخ ملت ایران زحمات زیادی کشیده شد تا این نظام با اعتماد مردم و رهبری امام راحل عظیم‌الشأن پایه‌گذاری شود. بیش از دو قرن سلطه‌گران جهانی با ابزار فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی تلاش کردند ملت‌های اسلامی را تحت سیطره خود نگه دارند، اما انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همه نقشه‌های آنان را نقش‌برآب کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم فشارها، تحریم‌ها و برخی سوءمدیریت‌ها، خدمات فراوانی را به ملت ایران عرضه کرده است. ما به یاد داریم که در دهه‌های گذشته بسیاری از مناطق کشور از ابتدایی‌ترین امکانات محروم بودند، اما امروز در سایه تلاش نیروهای متعهد و متخصص پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است.

وی تأکید کرد: پیشرفت واقعی زمانی معنا دارد که همراه با ارتقای فرهنگی و دینی باشد، اگر پیشرفت اقتصادی بدون فرهنگ و اخلاق باشد، جامعه از عدالت و انسانیت فاصله می‌گیرد؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شاهد پیشرفت مادی اما فقر اخلاقی هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته، عدم توازن در توسعه استانی بوده، بیان داشت: برخی استان‌ها از شدت توسعه صنعتی با مشکلات زیست‌محیطی مواجه‌اند، درحالی‌که استان‌هایی مانند لرستان باوجود بارش فراوان و ظرفیت‌های طبیعی بالا، همچنان نیازمند صنعت و سرمایه‌گذاری هستند.

وجود ۳۵ هزار میلیارد صنعت راکد در لرستان

حجت‌الاسلام شاهرخی ادامه داد: در استان لرستان سالانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر بارش داریم و جزو چند استان پر بارش کشور هستیم، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های ذخیره و شبکه‌های آبیاری، از این نعمت الهی به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود، این در حالی است که در مناطق کم‌آب، صنایع آب‌بر احداث شده‌اند که موجب بحران‌های جدی در منابع آبی کشور شده است.

وی تأکید کرد: اگر وزارت صمت با نگاه ملی و عدالت‌محور به توزیع سرمایه‌گذاری‌ها بنگرد، می‌تواند ضمن ایجاد تعادل اقتصادی، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی مانند بیکاری، فقر، مهاجرت و روی‌آوردن برخی جوانان به مشاغل غیررسمی شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: استان لرستان با دارابودن سه درصد سنگ‌های تزیینی دنیا و ۲۸ درصد سنگ‌های تزیینی کشور، ظرفیت بزرگی در حوزه صنایع معدنی دارد، اما به دلیل کمبود ماشین‌آلات و تسهیلات، ناچار به خام‌فروشی است. درحالی‌که در برخی از استان‌ها چنین نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۳۵ هزار میلیارد تومان ثروت راکد صنعتی در استان گفت: اگر وزارت صمت بتواند این ظرفیت‌ها را با هماهنگی قوای مجریه و قضائیه فعال کند، هزاران فرصت شغلی ایجاد می‌شود و نرخ بیکاری به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

مصوبات سفر رئیس‌جمهور اجرا شوند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان شش محور اساسی برای تحول اقتصادی لرستان را تکمیل سدهای نیمه‌تمام و احداث سدهای جدید، تخصیص بودجه‌های ملی و متمرکز، احیای صنایع و کارگاه‌های تعطیل‌شده، اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور و مسئولان عالی کشور، تکمیل مراکز فرهنگی و دینی نیمه‌تمام همچون مصلاها، حوزه‌های علمیه و خانه‌های عالم و ایجاد صنایع جدید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای کاهش نرخ بیکاری و تورم عنوان کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: استان لرستان از امنیت پایداری برخوردار است و در طول سال‌های انقلاب، همواره در دفاع از نظام جمهوری اسلامی و مرزهای کشور پیشتاز بوده است؛ بنابراین شایسته است در توزیع منابع و حمایت‌های ملی نیز در اولویت قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از حضور معاون وزارت صمت در لرستان، گفت: استان لرستان باوجود ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری و انسانی فراوان، نیازمند نگاه ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند است. هر اندازه وزارت صمت بتواند صنایع و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت این استان سوق دهد، زمینه رونق اقتصادی و رفاه مردم فراهم خواهد شد. ازاین‌رو تقاضا این است که هیئتی مرکب از مسئولان وزارت صمت و بخش خصوصی سرمایه‌گذار به استان لرستان سفر کند و با توجه ظرفیت‌های شناخته شده این استان اقدامات اساسی را در بخش صنعت به عمل‌آورند.