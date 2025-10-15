به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی غروب چهارشنبه در سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری در محل استانداری سمنان بابیان اینکه برنامه بازآفرینی شهری برای ۳۰۰ محله کشور اجرا می‌شود، ابراز داشت: در این خصوص به استانداری‌ها تفویض اختیار نیز داده شده است.

وی با بیان اینکه طرح مذکور با مشارکت شهرداری‌ها انجام می‌شود، افزود: پروژه بازآفرینی شهری تنها با مشارکت مردم می‌تواند به طرحی موفقیت آمیز تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه به ضرورت برنامه ریزی دقیق در راستای بازآفرینی و بافت فرسوده شهرهای کشورمان تاکید کرد و افزود: یکی از اولویت‌های بازآفرینی می‌بایست مشارکت مردم باشد.

گلپایگانی با بیان اینکه بازآفرینی وقتی موفق می‌شود که مردم پای کار باشند، ابراز کرد: مردم از ما توقع دارند که برای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم تا مانع نوسازی شهرها نشود.

وی با بیان اینکه سکونتگاه‌های غیر رسمی نتیجه بی توجهی به برنامه ریزی کلان است، افزود: نیاز است که در هر استان با برنامه ریزی دقیق و همکاری بین دستگاهی برای بازآفرینی شهری اقدام جدی صورت داد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تفویض اختیار به استان‌ها از جمله اقداماتی است که در این شرکت دنبال می‌شود، گفت: هر کجا که استان‌ها نیاز باشد اقدامی را صورت دهند شرکت بازآفرینی حاضر است اختیار نیز بدهد.

گلپایگانی همچنین با بیان اینکه مبنای کار ما در ستاد بازآفرینی شهری کشورمان اقدام در همان محل است، تاکید کرد: از این رو هرجا در استان‌ها نیاز باشد، حمایت و کمک لازم انجام خواهد شد.