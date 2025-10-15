به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلقی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، مأموران یگان ویژه و پلیس آگاهی استان موفق شدند قاتل و سارق مسلح حرفه‌ای را که در شهرستان باوی مخفی شده بود در عملیاتی ضربتی و غافل‌گیرانه دستگیر کنند.

وی افزود: ر بازرسی از مخفیگاه متهم، دو قبضه کلت کمری، ۱۴ تیغه خشاب، ۸۰۵ عدد فشنگ و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام پلیس، این فرد سابقه ارتکاب جرایم متعدد از جمله یک فقره سرقت به عنف، دو فقره سرقت مسلحانه منزل، ربایش و قاچاق سلاح و مهمات را در پرونده خود دارد.

جانشین انتظامی استان خوزستان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با عناصر تهدیدکننده امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، اجازه جولان به مجرمان حرفه‌ای نخواهد داد و امنیت مردم خط قرمز ما است.