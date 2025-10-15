به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب از حضور گروهی متشکل از ۱۵ گردشگر یونانی در خراسان جنوبی خبر داد و اظها: کرد: این گروه در بخشی از سفر خود به شرق ایران، از روستاهای شگفت‌انگیز استان شامل ماخونیک در شهرستان سربیشه و فورگ در شهرستان درمیان بازدید کردند و در ادامه، عازم روستای تاریخی نایبند در شهرستان طبس خواهند شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: بازدید این گردشگران از قلعه تاریخی فورگ و مزارع زرشک بی دانه‌ای که در دامنه این قلعه روییده‌اند، تجربه‌ای متفاوت و رنگین برای آنان رقم زد.

عرب افزود: چیدن زرشک از درختچه‌های درخشان و شنیدن روایت زندگی مردم سخت‌کوش منطقه، برای این گروه از گردشگران که از سرزمینی باستانی چون یونان آمده بودند، لحظه‌ای ناب از پیوند میان طبیعت و فرهنگ ایرانی بود.

وی اظهار کرد: گردشگران خارجی در سفر به ایران به مثابه یک سفیر برای کشورمان عمل می‌کنند و با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود از ایران، امنیت در کشور را به مردم جهان نشان می‌دهند که خوشبختانه آرامش، امنیت و مهمان نوازی مردمان این دیار کهن در کنار وجود جاذبه‌های متعدد پای گردشگران خارجی از اقصی نقاط جهان را به خراسان جنوبی کشانده و با برنامه ریزی های صورت گرفته و تعامل موجود مابین همه دستگاه‌ها، شاهد ورود گردشگران خارجی بیشتر و تخصصی‌تر به استان زیبای خراسان جنوبی سرزمین افسانه‌ها خواهیم بود.

به گفته عرب روستاهای هدف گردشگری خراسان جنوبی، با معماری اصیل، آیین‌های کهن و مناظر بدیع طبیعی، به نمایشگاه زنده‌ای از میراث ملموس و ناملموس ایران تبدیل شده‌اند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی یادآور شد: در ماخونیک، گردشگران از نزدیک با سبک زندگی منحصربه‌فرد مردم و باورهای دیرینه آنان آشنا شدند و در فورگ، در برابر قلعه‌ای که قرن‌ها بر تاریخ این سرزمین نظارت داشته، از مزارع زرشک و شیوه‌های سنتی برداشت آن بازدید کردند.

وی تصریح کرد: ایران و یونان، دو تمدن بزرگ و اثرگذار در تاریخ بشر، امروز نیز در عرصه گردشگری فرهنگی به گفت‌وگو نشسته‌اند و حضور این گردشگران در خراسان جنوبی نشان می‌دهد که فرهنگ، زبان مشترک ملت‌هاست و از مسیر گردشگری می‌توان دوستی و شناخت متقابل را میان ملت‌ها گسترش داد.

عرب با اشاره به جایگاه روستاهای خراسان جنوبی در مسیر توسعه پایدار گردشگری افزود: این استان با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود، توانسته مقصدی تازه برای گردشگران بین‌المللی باشد و در مسیر دیپلماسی فرهنگی ایران نقش مؤثری ایفا کند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: این سفر در قالب تور بین‌المللی شرق ایران و با محوریت معرفی میراث فرهنگی و زیست‌پایدار منطقه انجام شد؛ سفری که در آن، گردشگران یونانی خراسان جنوبی را نه فقط با چشم، بلکه با دل دیدند؛ سرزمینی که رنگ زرشک، طعم دوستی و گرمای فرهنگ ایرانی در آن درهم آمیخته است.

عرب گفت: خراسان جنوبی با داشتن جاذبه‌های متعدد و متنوع و ظرفیت‌های قابل ارائه و اتکا در بعد جهانی، اکنون به مقصد گردشگران خارجی از اقصی نقاط دنیا تبدیل شده و امیدواریم بتوانیم بزودی شاهد ثبت آثار جهانی دیگر از استان افسانه‌ها و سرزمین کویرهای رویایی باشیم و میزبان مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی باشیم.