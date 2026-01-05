  1. استانها
ورود ۳۷۰ گردشگر خارجی در فصل پاییز به استان خراسان جنوبی

بیرجند- معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی از ورود بیش از ۳۷۰ گردشگر خارجی در فصل پاییز به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۷۰ گردشگر خارجی که بیشتر از کشورهای افغانستان، چین، عراق، هند، ایتالیا، کویت و ویتنام بودند در بازه زمانی پاییز وارد استان خراسان جنوبی شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در جذب گردشگران و رونق تدریجی صنعت گردشگری است.

معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی افزود: این معاونت با هدف توسعه گردشگری خارجی، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را در دستور کار قرار داده است.

عرب تأکید کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری تور آشناسازی برای کشورهای هدف اشاره کرد که با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، کشورهای هم مرز با استان به عنوان یکی از اولویت‌ها در این طرح در نظر گرفته شده‌اند.

وی ادامه داد: برگزاری این فم‌تور با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان، ایجاد تعامل مؤثر با فعالان گردشگری کشورهای هدف و فراهم‌سازی بستر جذب گردشگران خارجی برنامه‌ریزی شده است.

عرب تاکید کرد: توسعه گردشگری خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده خراسان جنوبی ایفا کند و این مسیر با برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری بخش خصوصی با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی گفت: یکی از محورهای مهم این برنامه‌ها، توسعه گردشگری سلامت در استان است. وجود ظرفیت‌های بسیار مناسب در حوزه درمان و گردشگری سلامت در کنار آبگرم‌های معدنی، ظرفیت‌های درمانی طبیعی، آرامش محیطی و هزینه‌های مناسب خدمات و … استان را به مقصدی مستعد برای پذیرش گردشگران سلامت، به‌ویژه از کشورهای همسایه تبدیل کرده و باید از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.

وی افزود: در مجموع استان خراسان جنوبی شرق با شکوه و سرزمین ناشناخته‌ها از ابتدای سال تاکنون میزبان بیش از هزار و ۱۰۰ نفر گردشگر خارجی بوده که در صورت فراهم شدن از جمله تسهیل ورود گردشگران و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز می‌توانیم سهم استان را از جذب گردشگران خارجی بگیریم.

عرب گفت: تلاش داریم تا بتوانیم با اجرای برنامه‌های مختلف از جمله رویدادهای و جشنواره‌ای متنوع در سطح استان، گردشگری داخلی رونق بیشتری پیدا کند.

