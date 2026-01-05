ورود ۳۷۰ گردشگر خارجی در فصل پاییز به استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۷۰ گردشگر خارجی که بیشتر از کشورهای افغانستان، چین، عراق، هند، ایتالیا، کویت و ویتنام بودند در بازه زمانی پاییز وارد استان خراسان جنوبی شدهاند که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای استان در جذب گردشگران و رونق تدریجی صنعت گردشگری است.
معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی افزود: این معاونت با هدف توسعه گردشگری خارجی، برنامهریزیهای منسجمی را در دستور کار قرار داده است.
عرب تأکید کرد: از جمله این برنامهها میتوان به برگزاری تور آشناسازی برای کشورهای هدف اشاره کرد که با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، کشورهای هم مرز با استان به عنوان یکی از اولویتها در این طرح در نظر گرفته شدهاند.
وی ادامه داد: برگزاری این فمتور با هدف معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان، ایجاد تعامل مؤثر با فعالان گردشگری کشورهای هدف و فراهمسازی بستر جذب گردشگران خارجی برنامهریزی شده است.
عرب تاکید کرد: توسعه گردشگری خارجی، بهویژه از کشورهای همسایه، میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای کمتر شناختهشده خراسان جنوبی ایفا کند و این مسیر با برنامهریزی هدفمند و همکاری بخش خصوصی با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی گفت: یکی از محورهای مهم این برنامهها، توسعه گردشگری سلامت در استان است. وجود ظرفیتهای بسیار مناسب در حوزه درمان و گردشگری سلامت در کنار آبگرمهای معدنی، ظرفیتهای درمانی طبیعی، آرامش محیطی و هزینههای مناسب خدمات و … استان را به مقصدی مستعد برای پذیرش گردشگران سلامت، بهویژه از کشورهای همسایه تبدیل کرده و باید از این فرصتها نهایت استفاده را ببریم.
وی افزود: در مجموع استان خراسان جنوبی شرق با شکوه و سرزمین ناشناختهها از ابتدای سال تاکنون میزبان بیش از هزار و ۱۰۰ نفر گردشگر خارجی بوده که در صورت فراهم شدن از جمله تسهیل ورود گردشگران و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز میتوانیم سهم استان را از جذب گردشگران خارجی بگیریم.
عرب گفت: تلاش داریم تا بتوانیم با اجرای برنامههای مختلف از جمله رویدادهای و جشنوارهای متنوع در سطح استان، گردشگری داخلی رونق بیشتری پیدا کند.
نظر شما