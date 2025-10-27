گیل نیرنگ: استعدادهای خوبی در کشتی فرنگی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گیل نیرنگ در مورد برگزاری مسابقات استعدادهای برتر که به میزبانی شیراز برگزار شد، گفت: این مسابقات با استقبال خوبی و با حضور ۳۷۰ کشتی گیر برگزار شد، آن چیزی که برای ما بسیار امیدوارکننده بود، پیشرفت محسوس سایر استان ها نسبت به استان های مطرح بود.

وی ادامه داد: در این مسابقات کشتی گیران استان های بوشهر، گلستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری صاحب مدال طلا شدند که در سال های پیش اینگونه نبود. همچنین این استان ها بعلاوه چندین استان دیگر از جمله کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، خراسان رضوی، مرکزی، اردبیل، لرستان، البرز، اصفهان و کردستان صاحب مدال شدند که نشان می دهد کشتی فرنگی در کل ایران رشد بسیار خوبی داشته است در حالی که سال های گذشته اکثر مدال آوران ما از استان های خوزستان، تهران، مازندران و فارس بودند.

گیل نیرنگ تصریح کرد: نتایج این مسابقات نشان داد که کشتی فرنگی در ایران بومی شده است. استعدادهای خوبی از سراسر ایران در شیراز حضور داشتند که نوید روزهای بسیار روشنی را می دهد.

قهرمان اسبق کشتی فرنگی آسیا در مورد سطح فنی و کیفی این مسابقات گفت: کشتی گیران حاضر از سطح فنی خوبی برخوردار بودند و در چند وزن کشتی گیرانی حضور داشتند که توانایی مبارزه در رده نوجوانان را نیز داشتند.

این مربی اهل نوشهر مازندران در مورد حضورش در رده پایه بعنوان سرمربی اظهار داشت: از رده نونهالان عضو تیم ملی بودم، آن زمان مسابقات آسیایی نبود اما در جام کودک قهرمان شدم و در ادامه نیز در رده های نوجوانان و جوانان در مسابقات آسیایی حضور داشتم و صاحب مدال شدم. به خوبی این رده را می شناسم و با چالش های آن آشنا هستم.

وی در مورد اینکه مهمترین چالش روبروی این رده ی سنی چیست، تصریح کرد: از همه مهمتر این است که کشتی گیران در این رده به هیچ عنوان وزن کم نکنند. وزن کم کردن در این رده باعث صدمات جبران ناپذیری می شود. از سوی دیگر کارهای بدنسازی باید با مرور فن و برنامه های سبک انجام شود و کشتی گیران باید از زدن وزنه اجتناب کنند. ما در همین مسابقات نیز وزن کشتی گیران را قبل و پس از مسابقات کنترل کردیم تا از معضل وزن کم کردن جلوگیری کنیم.

گیل نیرنگ در مورد برنامه های خود در تیم نونهالان گفت: تمام هدف ما این است که در رده ی نونهالان کشتی گیران فنی بسازیم تا در رده های بالاتر بتوانند به تیم های ملی کمک کنند. در حال حاضر فقط بحث آموزش صحیح و رفع نواقص کشتی گیران را پیگیری می کنیم و به هر قیمتی قهرمان شدن در دستور کار نیست.

وی با اشاره به اینکه در رده ی سنی نونهالان کشتی گیران به دلیل اینکه در سن رشد هستند، سریع تغییر وزن می دهند، گفت: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ما اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، تا آن زمان وزن کشتی گیران تغییر می کند و ما از الان به مربیان آن ها گفته ایم که اگر به دنبال تغییر وزن هستند انجام دهند تا در آن زمان در وزن جدید جا بیافتند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان در مورد برنامه های آتی این تیم گفت: بزودی اردوهای ما با حضور عنوان داران مسابقات استعدادهای برتر در شیراز و کشتی گیران آینده داری که از سوی کمیته فنی شناسایی شدند آغاز خواهد شد، احتمالا در هر وزن ۵ تا ۶ کشتی گیر را دعوت خواهیم کرد. ضمن اینکه ما پس از پایین آمدن کشتی گیران از سکوی قهرمانی، نام مربی سازنده آن ها را پرسیدیم تا مربیان آن ها که در شهرستان ها زحمت می کشند را به اردوهای تیم ملی دعوت کنیم. هدف فدراسیون از برگزاری اردوهای بسترسازی هم رشد و ارتقاء کشتی گیران و هم دانش افزایی مربیانی است که در سراسر کشور برای کشتی تلاش می کنند.

گیل نیرنگ در مورد تأثیر قهرمانی های تیم های ملی کشتی در رقابت های جهانی، بر روی عملکرد کشتی گیران گفت: قطعا تأثیر بسزایی داشته است. در یک باشگاه کشتی در نوشهر فعال هستم . شاهد آن بودیم که ورودی کشتی گیران آن پس از مسابقات جهانی بسیار زیاد شد. یک اتفاق مثبت دیگر که توسط فدراسیون کشتی رقم خورده و در قبل اینچنین نبود، پخش مستقیم مسابقات از رسانه ملی است. این موضوع و همچنین قهرمانی کشتی گیران کمک زیادی به جذب کشتی گیران به باشگاه ها و ایجاد شور و انگیزه در کشتی گیران کرده و به امید خدا نتایج مثبت آن را در سال های آینده شاهد خواهیم بود.

وی در پایان با تشکر از میزبانی استان فارس، خاطرنشان کرد: گزارش مسابقات را به رئیس فدراسیون ارائه داده ام و بزودی برنامه های خود را با هماهنگی فدراسیون آغاز می کنیم و امیدوارم که با تلاش و همدلی، بتوانیم نسل جدید و قدرتمندی از کشتی گیران را برای کشور بسازیم.