امیری: ساخت پالایشگاه دوم در فارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، ظهر چهارشنبه در آئین امضای توافقنامه احداث خط لوله فرآوردههای نفتی مهرآران - فسا -شیراز، به اهمیت و جایگاه حیاتی انرژی در جهان و ایران تأکید کرد و نقش آن در توسعه، امنیت و سیاستهای بینالمللی را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت انرژی در پیشرفت کشورها، به نقش آن در جنگها و درگیریهای جهانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از جنگهای سرد و نظامی در پشت پرده، بهانهای برای کنترل منابع انرژی است.
استاندار فارس در تبیین این موضوع، نمونههایی از کشورهای مختلف مانند عراق، ونزوئلا، الجزایر و اندونزی را ذکر کرد که در حوزه انرژی فعالیت دارند و در سیاستهای جهانی نقشآفرینی میکنند.
امیری همچنین بر اهمیت منابع زیرزمینی ایران، بهویژه نفت و گاز، تأکید کرد و گفت: ایران با داشتن ذخایر غنی، در رتبه دوم کشورها در ذخایر گاز قرار دارد.
وی با اشاره به وجود میدانهای نفت و گاز متعددی در استان فارس، خواستار توجه بیشتر دولت و مسئولان به توسعه این منابع و بهرهبرداری علمی و اصولی از آنها شد.
استاندار فارس رعایت اصول علمی و عدالت در مدیریت منابع و توسعه انرژی را ضروری دانست و بر توجه به تغییرات اقلیمی و بحرانهای زیستمحیطی در این حوزه تأکید کرد.
امیری گفت: برنامهریزیهای ملی برای رفع ناترازی و بهبود زیرساختها، از جمله اصلاح خطوط لوله و تغییر الگوی کشت در کشاورزی نیازمند توجه فوری است.
استاندار فارس همچنین بر اهمیت ساخت پالایشگاه دوم در فارس بهدلیل موقعیت استراتژیک آن و ضرورت حمایتهای ملی در این زمینه تأکید کرد و او از مسئولان خواست تا در برنامهریزیهای بودجهای و سیاستگذاریها، واقعیتهای منطقه و نیازهای کشور را در نظر بگیرند و اقدامات لازم را برای بهرهبرداری بهتر از منابع انرژی انجام دهند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و نگرانیهای مرتبط با آن اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغههای اصلی در این جنگ، وضعیت خط لوله فارس است که بهدلیل شرایط ویژه و اهمیت استراتژیک آن، از نظر مدیریت پدافند غیرعامل بسیار حیاتی و حساس است.
