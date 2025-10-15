  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

فنآوران زنجانی حضور پررنگ در جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی داشته باشند

فنآوران زنجانی حضور پررنگ در جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی داشته باشند

زنجان- رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از آغاز ثبت‌نام بیستمین دوره جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی خبر داد و گفت: شرکت‌های فناور صاحبان ایده استان در این رویداد بزرگ ملی شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خواصی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی گفت: بیستمین دوره جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هلدینگ‌های بزرگ کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: مسال این جشنواره با تغییرات مهمی همراه بوده و برای نخستین بار دبیرخانه‌های استانی در سراسر کشور تشکیل شده است که مسئولیت آن‌ها به پارک‌های علم و فناوری هر استان سپرده شده است.

خواصی افزود: پارک علم و فناوری استان زنجان به عنوان دبیرخانه استانی این جشنواره، مسئولیت جذب و معرفی تیم‌های توانمند و شرکت‌های فناور استان را بر عهده دارد و تلاش می‌کند زمینه حضور پررنگ زنجان در این رویداد ملی را فراهم کند.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان ضمن تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و تشویق افراد مستعد، جشنواره شیخ بهایی را سکوی پرتابی برای نوآوران و فناوران کشور توصیف کرد و گفت: این جشنواره محلی است برای ایجاد ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید برجسته که فرصت‌های بی‌نظیری برای شبکه‌سازی، معرفی توانمندی‌ها و توسعه کسب‌وکارها فراهم می‌کند.

خواصی تصریح کرد: جوایز جشنواره در دو بخش اصلی ایده‌پردازان و شرکت‌های نوپا طراحی شده و به برگزیدگان هر بخش جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام در جشنواره تا ۱۵ آبان ماه سال جاری است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت رسمی جشنواره به آدرس www.shtf.ir نسبت به ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان از تمامی فعالان حوزه فناوری خواست با معرفی افراد توانمند و اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه حضور موثر و موفق استان زنجان در جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی را فراهم آورند.

کد خبر 6623440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها