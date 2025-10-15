به گزارش خبرنگار مهر، احسان خواصی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی گفت: بیستمین دوره جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هلدینگهای بزرگ کشور برگزار میشود.
وی افزود: مسال این جشنواره با تغییرات مهمی همراه بوده و برای نخستین بار دبیرخانههای استانی در سراسر کشور تشکیل شده است که مسئولیت آنها به پارکهای علم و فناوری هر استان سپرده شده است.
خواصی افزود: پارک علم و فناوری استان زنجان به عنوان دبیرخانه استانی این جشنواره، مسئولیت جذب و معرفی تیمهای توانمند و شرکتهای فناور استان را بر عهده دارد و تلاش میکند زمینه حضور پررنگ زنجان در این رویداد ملی را فراهم کند.
رییس پارک علم و فناوری استان زنجان ضمن تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و تشویق افراد مستعد، جشنواره شیخ بهایی را سکوی پرتابی برای نوآوران و فناوران کشور توصیف کرد و گفت: این جشنواره محلی است برای ایجاد ارتباط مستقیم با سرمایهگذاران، صاحبان کسبوکار، شرکتهای دانشبنیان و اساتید برجسته که فرصتهای بینظیری برای شبکهسازی، معرفی توانمندیها و توسعه کسبوکارها فراهم میکند.
خواصی تصریح کرد: جوایز جشنواره در دو بخش اصلی ایدهپردازان و شرکتهای نوپا طراحی شده و به برگزیدگان هر بخش جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مهلت ثبتنام در جشنواره تا ۱۵ آبان ماه سال جاری است و علاقهمندان میتوانند از طریق سایت رسمی جشنواره به آدرس www.shtf.ir نسبت به ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند.
رییس پارک علم و فناوری استان زنجان از تمامی فعالان حوزه فناوری خواست با معرفی افراد توانمند و اطلاعرسانی گسترده، زمینه حضور موثر و موفق استان زنجان در جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی را فراهم آورند.
