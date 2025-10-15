جانباز نابینا در دیلم تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر چهارشنبه در این آئیین ضمن تبریک این روز، بر ضرورت حمایت و توانمندسازی روشندلان تأکید کرد.

فرماندار دیلم در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه‌ی روشندلان در جامعه اظهار کرد: روشندلان، چراغ‌های روشن امید در جامعه هستند و با اراده و تلاش خود نشان داده‌اند که محدودیت جسمی نمی‌تواند مانع درخشش روح بزرگ انسان شود.

وی افزود: تکریم و توجه به این عزیزان وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در فراهم‌سازی زمینه‌های حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف تلاش کنند.

در این مراسم با حضور امام جمعه بخش امام حسن، معاونین فرماندار، بخشدار امام حسن، رئیس اداره بهزیستی و رئیس آبفا شهرستان دیلم از جانباز سرافراز و نابینا، سیامک منصوری به پاس صبر، ایثار و روحیه‌ی والای او، با اهدای لوح سپاس و هدیه‌ای به رسم یادبود تجلیل شد.