روشن‌دلان چراغ امید و الهام‌بخش جامعه هستند

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: توان‌یابان و روشندلان بخش ارزشمند سرمایه انسانی جامعه محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، حضور در جمع روشندلان را مایه افتخار دانست و افزود: توان‌یابان و روشندلان بخش ارزشمند سرمایه انسانی جامعه محسوب می‌شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه روشندلان با اراده، امید و تلاش خود نشان داده‌اند که نابینایی مانع درک، بینش و بصیرت نیست، گفت: انسان‌هایی که با محدودیت‌های جسمی مواجه هستند، اما با روحی بزرگ و نگاهی روشن زندگی می‌کنند، الگوی حقیقی پایداری و انگیزه هستند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه استانداری آذربایجان‌غربی بر حمایت از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و توانمندسازی این قشر تأکید دارد، خاطرنشان کرد: امروز جامعه نیازمند آن است که از استعداد و اندیشه روشندلان در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی بهره‌مند شود، زیرا آنان با نگاه درونی خود جهان را روشن‌تر می‌بینند.

وی به ضرورت ترویج فرهنگ احترام و درک متقابل نسبت به روشندلان نیز اشاره کرد و افزود: روز جهانی عصای سفید یادآور آن است که همه ما باید در مسیر مناسب‌سازی فضاهای شهری، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام برداریم.

استاندار آذربایجان‌غربی تصریح کرد: روشن‌دلان چراغ امید این دیار هستند و حضورشان مایه برکت و افتخار برای آذربایجان‌غربی است.

