به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، حضور در جمع روشندلان را مایه افتخار دانست و افزود: توان‌یابان و روشندلان بخش ارزشمند سرمایه انسانی جامعه محسوب می‌شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه روشندلان با اراده، امید و تلاش خود نشان داده‌اند که نابینایی مانع درک، بینش و بصیرت نیست، گفت: انسان‌هایی که با محدودیت‌های جسمی مواجه هستند، اما با روحی بزرگ و نگاهی روشن زندگی می‌کنند، الگوی حقیقی پایداری و انگیزه هستند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه استانداری آذربایجان‌غربی بر حمایت از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و توانمندسازی این قشر تأکید دارد، خاطرنشان کرد: امروز جامعه نیازمند آن است که از استعداد و اندیشه روشندلان در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی بهره‌مند شود، زیرا آنان با نگاه درونی خود جهان را روشن‌تر می‌بینند.

وی به ضرورت ترویج فرهنگ احترام و درک متقابل نسبت به روشندلان نیز اشاره کرد و افزود: روز جهانی عصای سفید یادآور آن است که همه ما باید در مسیر مناسب‌سازی فضاهای شهری، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام برداریم.

استاندار آذربایجان‌غربی تصریح کرد: روشن‌دلان چراغ امید این دیار هستند و حضورشان مایه برکت و افتخار برای آذربایجان‌غربی است.