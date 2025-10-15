  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

ادای احترام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهدای سنندج

ادای احترام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهدای سنندج

سنندج- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به کردستان به مقام شامخ شهدای سنندج در بهشت محمدی این شهر ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عصر چهارشنبه ضمن ورود به سنندج به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد و به مدت دو روز میهمان کردستان خواهد بود.

این سفر دو روزه با هدف بازدید از پروژه‌های شاخص گردشگری، بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز بررسی میدانی روند اجرای طرح‌های در دست اقدام و نیمه‌تمام انجام می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نخستین بخش از برنامه‌های خود در استان کردستان، با حضور در سنندج، ضمن غبارروبی مزار شهدای این شهر، در نشست شورای اداری استان کردستان حضور می‌یابد و با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری استان نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

کد خبر 6623515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها