به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عصر چهارشنبه ضمن ورود به سنندج به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد و به مدت دو روز میهمان کردستان خواهد بود.

این سفر دو روزه با هدف بازدید از پروژه‌های شاخص گردشگری، بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز بررسی میدانی روند اجرای طرح‌های در دست اقدام و نیمه‌تمام انجام می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نخستین بخش از برنامه‌های خود در استان کردستان، با حضور در سنندج، ضمن غبارروبی مزار شهدای این شهر، در نشست شورای اداری استان کردستان حضور می‌یابد و با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری استان نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.