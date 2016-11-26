ایجاد مرکز خلاقیت صنایع دستی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن علوی امروز شنبه در کارگروه اشتغال استان کردستان که با حضور معاون امور دولت و مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، گفت: نماینده یونیدو تاکنون دو بار به کردستان در راستای بررسی ظرفیت های گردشگری استان در زمینه اجرای طرح تکاپو، سفر کرده است.

وی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح تکاپو قرار شده مرکز خلاقیت صنایع دستی و پرورش کسب و کار در این بخش در عمارت مشیردیوان سنندج ایجاد شود.

وی شبکه سازی، آموزش و مدیریت را از اقدامات این مرکز خواند و اظهارداشت: تنها مشکلی که در راستای ایجاد این مرکز وجود دارد این است که عمارت مشیردیوان هنوز به تملک کامل سازمان میراث فرهنگی درنیامده است و به محض تحقق این مهم مرکز خلاقیت راه اندازی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: برای راه اندازی مرکز خلاقیت صنایع دستی در استان نیاز به چهار میلیارد تومان اعتبار داریم.

علوی عنوان کرد: پارامترها و آمارهای موجود نشان می دهد که روند گردشگری در استان کردستان در حال افزایش است بنابراین برنامه ریزی هایی در زمینه برگزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگی وهنری در این منطقه به منظور معرفی استان و جذب بیشتر گردشگران انجام شده است.

وی با بیان اینکه انواع گردشگری اعم از رویدادی، فرهنگی، تاریخی، سلامت و غیره در استان مشخص شده است، بیان کرد: با توجه به مزیت های موجود در کردستان محوریت توسعه گردشگری در طرح تکاپو فرهنگ وهنر استان تعریف شده است.