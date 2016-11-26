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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان خبرداد:

ایجاد مرکز خلاقیت صنایع دستی در کردستان

ایجاد مرکز خلاقیت صنایع دستی در کردستان

سنندج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کردستان از ایجاد مرکز خلاقیت صنایع دستی استان در عمارت مشیردیوان سنندج خبرداد و گفت: به محض تملک کامل این عمارت مرکز خلاقیت راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن علوی امروز شنبه در کارگروه اشتغال استان کردستان که با حضور معاون امور دولت و مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، گفت: نماینده یونیدو تاکنون دو بار به کردستان در راستای بررسی ظرفیت های گردشگری استان در زمینه اجرای طرح تکاپو، سفر کرده است.

وی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح تکاپو قرار شده مرکز خلاقیت  صنایع دستی و پرورش کسب و کار در این بخش در عمارت مشیردیوان سنندج ایجاد شود.

وی شبکه سازی، آموزش و مدیریت را از اقدامات این مرکز خواند و اظهارداشت: تنها مشکلی که در راستای ایجاد این مرکز وجود دارد این است که عمارت مشیردیوان هنوز به تملک کامل سازمان میراث فرهنگی درنیامده است و به محض تحقق این مهم مرکز خلاقیت راه اندازی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: برای راه اندازی مرکز خلاقیت صنایع دستی در استان نیاز به چهار میلیارد تومان اعتبار داریم.

علوی عنوان کرد: پارامترها و آمارهای موجود نشان می دهد که روند گردشگری در استان کردستان در حال افزایش است بنابراین برنامه ریزی هایی در زمینه برگزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگی  وهنری در این منطقه به منظور معرفی استان و جذب بیشتر گردشگران انجام شده است.

وی با بیان اینکه انواع گردشگری اعم از رویدادی، فرهنگی، تاریخی، سلامت و غیره در استان مشخص شده است، بیان کرد: با توجه به مزیت های موجود در کردستان محوریت توسعه گردشگری در طرح تکاپو فرهنگ وهنر استان تعریف شده است.

کد مطلب 3834595

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