به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان در زمینه‌های مختلف انسانی، فرهنگی و تمدنی تاکید کرد و گفت: کردستان نماد ایران زیباست و همه مؤلفه‌های لازم برای توسعه را در خود دارد.

صالحی‌امیری ضمن اشاره به توانمندی نیروی انسانی بومی این استان، اظهار کرد: کردستان از سرمایه انسانی کم‌نظیری برخوردار است و در همین راستا اصرار داشتیم مدیرکل این استان از میان نیروهای محلی و توانمند انتخاب شود؛ زیرا ما اعتقاد داریم که توسعه پایدار فقط با اعتماد به نیروی انسانی محلی میسر خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر سیاست‌های دولت در راستای حمایت از همه اقوام ایرانی و نگاه متوازن و جامع به آنان گفت: در نگاه حاکمیت هیچ تفاوتی میان ایرانیان براساس زبان، قومیت، نژاد یا جنسیت وجود ندارد و دولت در این راستا کاملاً عادلانه و مثبت عمل می‌کند.

دولت به توانمندی زنان باور دارد

وی همچنین با اشاره به حضور فعال زنان در بدنه وزارتخانه، خاطرنشان کرد: امروز نیمی از کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی را بانوان تشکیل می‌دهند که این امر نشان‌دهنده باور دولت به توانمندی زنان و استفاده از ظرفیت‌های انسانی در تمامی سطوح است.

در ادامه، صالحی‌امیری از رشد قابل توجه بودجه وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: در سال جاری، بودجه این وزارتخانه نسبت به سال گذشته بیش از ۶۷ درصد افزایش یافته است، که این امر فرصتی تازه برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور و به ویژه در کردستان فراهم خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از تدوین سند توسعه ده‌ساله کردستان به عنوان نقشه راهی برای رشد و پیشرفت همه‌جانبه استان خبر داد و افزود: این سند به صورت راهبردی و با هدف‌گذاری دقیق برای یک دوره ده‌ساله تنظیم خواهد شد تا کردستان به جایگاه واقعی خود به عنوان استانی برخوردار دست یابد.

وی با اشاره به اهمیت میراث تاریخی استان کردستان، افزود: با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی ویژه، مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج را به کاخ‌موزه‌ای فاخر تبدیل خواهیم کرد تا مردم سنندج و گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از این گنجینه تمدنی بهره‌مند شوند.

کردستان هیچ کمبودی در مسیر پیشرفت ندارد

صالحی‌امیری در ادامه با رد نگاه سنتی به کردستان به عنوان استانی محروم، گفت: به کردستان باید بیش از پیش توجه کرد؛ این استان برخوردار است نه محروم و کردستان دارای تمامی ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی، طبیعی و انسانی است و هیچ کمبودی در مسیر پیشرفت ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: با وجود شرایط ویژه منطقه‌ای، در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۳.۵ میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند و این آمار نشانه‌ای روشن از جایگاه رو به رشد ایران در عرصه گردشگری جهانی است و کردستان نیز باید خود را برای جهشی بزرگ در این حوزه آماده کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در سخنان خود گفت: کردستان نماد ایران فرهنگی، سرزمین همزیستی اقوام و جلوه‌ای از زیبایی و تمدن ایرانی است و توسعه کردستان، توسعه ایران است و دولت با تمام توان در مسیر شکوفایی این دیار گام برخواهد داشت.

پس از این دیدار، صالحی‌امیری به استماع دیدگاه‌ها و مطالبات کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان پرداخته و قول پیگیری جدی و مستمر موارد مطرح‌شده را داد.

وی همچنین معاونان و مدیران‌کل وزارتخانه را مأمور کرد تا موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.