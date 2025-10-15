به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات، با اعلام این خبر اظهار کرد: این اقدام با حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیگیریهای مستمر معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع، ذیل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که دستگاههای اجرایی را مکلف میکند در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط، نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود اقدام کنند، انجام شده است.
امیدی افزود: وزارت ارتباطات در چارچوب همین تکلیف قانونی و با تأکید بر ضرورت صیانت از شأن و منزلت بازنشستگان، نسبت به افزایش خدمات رفاهی آنان اقدام کرده است.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در همین راستا از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و شروع مأموریت جدید وزارت ارتباطات تاکنون، چندین مرحله افزایش در خدمات رفاهی بازنشستگان این وزارتخانه صورت پذیرفته است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش پنجبرابری این خدمات طی یکسال اخیر، بیانگر توجه ویژه این دستگاه به بهبود وضعیت معیشتی قشر بازنشسته و قدردانی از سالها خدمت آنان است.
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات تصریح کرد: بازنشستگان گنجینههای ارزشمند تجربه و دانش وزارتخانه هستند که در طول سالهای خدمت خود نقش مؤثری در شکلگیری، توسعه و ارتقای زیرساختهای ارتباطی کشور ایفا کردهاند و دستاوردهای امروز این وزارتخانه حاصل تلاشهای خستگیناپذیر آنان در مسیر خدمت به مردم و گسترش فناوری اطلاعات است.
وی تأکید کرد: توجه به رفاه و کرامت بازنشستگان از اولویتهای مهم مدیریت منابع انسانی محسوب میشود و افزایش کمکهای رفاهی، اقدامی در جهت قدردانی از تلاشهای این عزیزان است.
امیدی در ادامه گفت: پیش از این نیز در راستای حمایت و قدردانی از بازنشستگان وزارت ارتباطات، معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع اقداماتی همچون ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی در قالب کارت رفاهی «پیام»، فراهمسازی امکان استفاده از مراکز رفاهی و اقامتی و بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی را برای ایشان به اجرا گذاشته بود.
وی در پایان اظهار داشت: به منظور حمایت از بازنشستگان عزیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فراهم کردن زمینه استفاده از تجربیات ایشان در حوزههای مأموریتی وزارتخانه، اساسنامه مؤسسه بازنشستگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تدوین و پس از صدور احکام هیأت مؤسس آن، در مراجع رسمی به ثبت رسیده است که بهزودی و با دعوت از بازنشستگان، گام بعدی برداشته خواهد شد.
نظر شما