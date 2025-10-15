به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی انتخابات نظام پزشکی را فرصتی برای بازسازی اعتماد و انسجام در جامعه پزشکی عنوان کرد و با تاکید بر تلاش برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم، گفت: ساعت برگزاری انتخابات از ۷ صبح تا ۱۷ عصر تعیین شده است و در مجموع انتخابات به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت. در صورت نیاز و با تصمیم هیأت نظارت، امکان تمدید زمان رأیگیری در سراسر کشور نیز وجود دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: با توجه به شرایط کاری جامعه پزشکی بهویژه افرادی که در شیفتهای صبح یا شب فعالیت دارند، این زمانبندی بهگونهای طراحی شده تا جامعه هدف بتوانند پیش از آغاز فعالیت خود، در انتخابات شرکت کنند.
رضوی با اشاره به نحوه رایدهی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام پزشکی، دارندگان پروانه فعالیت در هر شهر، فقط مجاز به شرکت در انتخابات همان حوزه هستند. اطلاعات مربوط به محل اشتغال و صلاحیت رایدهندگان بهطور کامل در اختیار واحد اجرایی انتخابات قرار گرفته است تا از رایدهی تکراری یا خارج از حوزه جلوگیری شود.
وی درباره فرآیند احراز هویت رایدهندگان، گفت: از مجموع ۳۷۸ هزار و ۲۳۲ نفر واجد شرایط رایدهی، برای ۴ هزار و ۷۲ نفر به دلایلی از جمله نقص پرونده، فوت یا ثبتنشدن کد ملی، امکان احراز هویت فراهم نشد. بنابراین، تعداد نهایی افراد مجاز به شرکت در انتخابات ۳۷۴ هزار و ۱۶۰ نفر است.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: بهمنظور تسهیل مشارکت، مهلت ثبتنام کاندیداها بهدلیل شرایط خاص کشور و مسائل اخیر تمدید شد. همچنین با تمهیدات انجامشده، رأیگیری بهصورت حضوری و الکترونیکی برگزار میشود تا فرایند رایدهی و شمارش آرا در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
رضوی درباره محلهای رأیگیری در تهران، اظهار کرد: در پایتخت، سه نقطه رأیگیری (دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در میدان توحید، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در خیابان ولیعصر (عج)، بیمارستان بوعلی واقع در خیابان تهران نو) در نظر گرفته شده است. برای جلوگیری از هرگونه شائبه و تعارض منافع، رأیگیری در بیمارستانها انجام نمیشود و محلهای رأیگیری در دانشگاهها و مراکز غیر درمانی مستقر شدهاند.
وی با اشاره به تمهیدات مربوط به سلامت و شفافیت انتخابات، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت مسئولیت مستقیم برگزاری انتخابات را برعهده ندارد و کل فرآیند اجرایی توسط وزارت کشور و با همکاری شرکتهای معتبر برگزارکننده انتخابات ملی انجام میشود. تجهیزات لازم از جمله پایانههای رأیگیری (POS) تأمین و آموزشهای لازم به مجریان ارائه شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: امیدواریم روز جمعه ۲۵ مهرماه شاهد مشارکت گسترده، رقابت سالم و انتخاباتی شفاف در سراسر کشور باشیم.
