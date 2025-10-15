به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از استخرهای پرورش ماهی در بردسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این شهرستان ۲۷۰ استخر دو منظوره فعال وجود دارد که امسال ۲۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی گرمابی با وزن ۳ تا ۱۵ گرم در آن‌ها رهاسازی شده است.

وی با اشاره به زمان‌بندی پرورش ماهی در شهرستان افزود: عملیات رهاسازی بچه ماهی‌ها از فروردین‌ماه آغاز و با کم‌عمق شدن آب استخرها از مهر تا آذرماه فصل صید انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: سالانه ۲۷۰ تن گوشت ماهی گرمابی در استخرهای این شهرستان تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بخشی از آن به کشورهای عربی صادر می‌شود.

مسروری با اشاره به قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهی کپور به میزان ۱۵۰ هزار تومان، ارزش اقتصادی تولید سالانه گوشت ماهی در شهرستان بردسکن را بیش از ۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن تأکید کرد: توسعه استخرهای دو منظوره در کنار بخش کشاورزی، علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع آبی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی دارد.