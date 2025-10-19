به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در دیدار با گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، با تأکید بر نقش دانشگاه در توسعه علمی و اقتصادی استان اظهار کرد: اگر نگاه و مسیر خود را اصلاح کنیم و از ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم، می‌توان کارهای بزرگی انجام داد. امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشگاه نیاز داریم، به همین دلیل حتی اتاقی در دانشگاه به استاندار اختصاص یافته است تا در برخی روزها در آن مستقر شویم و ارتباط نزدیک‌تر و مؤثرتری با مجموعه علمی استان برقرار کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سهم خراسان رضوی در تولیدات بخش کشاورزی گفت: جمعیت استان حدود ۸ درصد جمعیت کشور است، اما تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی خراسان رضوی ۱۱ درصد کل کشور را شامل می‌شود. این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشاورزی استان بسیار فراتر از میانگین ملی است. اقتصاد واقعی به‌معنای انتقال بی‌رویه آب از دریا یا حفر بی‌اندازه چاه‌ها نیست، بلکه باید با تغییر نگرش، به سمت کشت گیاهان خاص و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم؛ اقدامی که خوشبختانه در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد جریان دارد.

وی با اشاره به ساختار اقتصادی استان افزود: در بخش اقتصادی، ۹۰ درصد فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی است؛ ظرفیتی که در سایر نقاط کشور مشابه ندارد. این ویژگی باعث شده تا استان خراسان رضوی در عمل به الگویی از تعامل دولت، دانشگاه و بخش خصوصی تبدیل شود.

مظفری گفت: برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان به‌صورت منظم و فعال تشکیل می‌شود. در کنار آن، «یک‌شنبه‌های اقتصادی» هر هفته با حضور مدیران، کارآفرینان و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار می‌گردد تا تصمیم‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بر پایه هم‌اندیشی و تجربه جمعی اتخاذ شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: نتیجه همین فضای گفتگو و همکاری نزدیک، رشد سریع شاخص‌های اقتصادی و ارتقای رتبه خراسان رضوی از جایگاه بیست‌ودوم به رتبه نخست کشور در شاخص پایش محیط کسب‌وکار بوده است.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان خاطرنشان کرد: علی‌رغم کاهش ۶ درصدی ارزش و ۵ درصدی وزن صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، خراسان رضوی در همین بازه زمانی رشد ۳۴ درصدی از نظر ارزش و ۳۲ درصدی از نظر وزن صادرات را تجربه کرده است. این دستاورد حاصل هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است و نشان می‌دهد استان خراسان رضوی نه‌تنها در خودکفایی اقتصادی، بلکه در ایفای نقش ملی در توسعه صادرات نیز پیشتاز است.

مظفری تصریح کرد: خراسان رضوی استانی است با پیچیدگی‌ها و ظرفیت‌هایی فراتر از سایر استان‌ها. اگر از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم و الگوی بهره‌وری را بر پایه هماهنگی میان دانشگاه، بخش خصوصی و مجموعه مدیریتی استان بنا نهیم، بی‌تردید به نتایج مطلوب و پایدار در مسیر توسعه دست خواهیم یافت.

گفتنی است؛ همچنین در این دیدار اعضای گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود از جمله مالکیت مزرعه ۲۰۰ هکتاری و واگذار شدن مرکز تحقیقات این دانشکده به بخش غیر دانشگاهی پرداختند.