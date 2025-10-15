به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، بعدازظهر چهارشنبه در سفر کاری خود به استان آذربایجان شرقی، از پروژه راهبردی تولید آلومینا از نفلین‌سینیت بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.

وزیر صمت در این بازدید، با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی و صنعتی استان، پروژه‌های دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را در اولویت اصلی دانست و اظهار داشت: این دسته از طرح‌های اولویت‌دار باید با تمرکز و تزریق منابع هدفمند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند.

کمتر از ۳۰۰ پروژه از ۲ هزار طرح، پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارند

اتابک با ارائه آماری از پروژه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار پروژه در سطح استان در حال اجراست که از این تعداد، کمتر از ۳۰۰ پروژه به مرحله پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد رسیده‌اند.

وی بر لزوم واکاوی دقیق عوامل تأخیر و تسهیل روند اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

لزوم بهبود مدیریت و آسیب‌شناسی مستمر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از حضور پیمانکاران و متخصصان مجرب در استان، گفت: علیرغم وجود توانمندی‌های فنی و مدیریتی، ضروری است با پایش و تحلیل مستمر، عملکرد پروژه‌ها ارتقا یابد تا شاهد راه‌اندازی به‌موقع آن‌ها باشیم.

توسعه پایدار با اجرای پروژه‌های دارای ارزش افزوده

اتابک در ادامه اجرای پروژه‌های دارای ارزش افزوده واقعی را محور توسعه استان برشمرد و گفت: آذربایجان شرقی استانی مولد و تواناست و باید با انتخاب فناوری‌های مطمئن، پرهیز از موازیکاری و زمان‌بندی صحیح، به سمت طرح‌هایی حرکت کنیم که خلق ثروت پایدار می‌کنند.

وی هم‌افزایی و همکاری مؤثر تمامی نهادهای اجرایی و بخش خصوصی را برای دستیابی به این اهداف توسعه‌ای حیاتی خواند.

پاشازاده، مجری طرح تولید آلومینا نیز با ارائه گزارش جامعی از روند پیشرفت فیزیکی و فنی پروژه، اعلام کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت و تخصص نیروهای داخلی، دستاوردهای فنی قابل‌توجهی در زمینه فناوری تولید آلومینا از نفلین‌سینیت محقق شده است.

وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی مالی برای شتاب‌بخشی به مراحل اجرایی، افزود: تداوم روند رو به رشد این پروژه ملی، مستلزم تخصیص به‌موقع اعتبارات و حمایت همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است.