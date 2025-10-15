به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۲۳ مهر، طی نشستی با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان شرقی، معاون سازمان خصوصی‌سازی، جزئیات طرح نوسازی و بازسازی ماشین‌سازی تبریز تشریح شد.

براساس طرح ارائه شده توسط این سازمان، نوسازی و بازسازی کارخانه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز در دو فاز انجام خواهد شد که با اجرای آن، میزان تولید محصول نهایی این کارخانه به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.

استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با قدردانی از اهتمام وزارت صمت و ایدرو نسبت به مسائل و مشکلات صنایع استان، گفت: کارخانه ماشین‌سازی برند و هویت صنعت آذربایجان است و تنها یک کارخانه نیست، بلکه کارخانه‌ساز است.

بهرام سرمست با اشاره به فرازونشیب‌های گذشته درخصوص واگذاری و احیای این کارخانه و همچنین مسائل و مشکلات مختلف آن از قبیل مسائل کارگری و فرسودگی ماشین‌آلات، گفت: بازسازی و نوسازی این کارخانه برای ما بسیار مهم است و از همه ظرفیت‌های قانونی در این راستا استفاده می‌کنیم.

وی با تاکید بر همراهی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در روند بازسازی کارخانه ماشین‌سازی، گفت: هر اقدامی که در حیطه اختیارات و امکانات استان باشد انجام خواهیم داد تا سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اجرای این طرح مهم موفق باشد.