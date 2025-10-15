مرمت و ساماندهی بازار تاریخی شهرستان سیرجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرماندار، سرپرست معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان و جمعی از مسئولان شهرستان سیرجان عملیات مرمت و سامان‌دهی بازار تاریخی و کاروان‌سرای آقا ابراهیم سیرجان آغاز شد.

عملیات مرمت این بازار تاریخی در این مرحله با تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی کلید خورده و اصلاح و بازسازی پشت‌بام‌های بازار، آجرفرش پشت‌بام‌ها، اصلاح و مرمت ستون‌های کاروانسرای آقا ابراهیم، مرمت پشت‌بام رواق کاروانسرای آقا ابراهیم، استحکام‌بخشی، عملیات مرمت با آجر و بندکشی را شامل می‌شود.

مرمت ابنیه تاریخی سیرجان نه‌تنها گامی در صیانت از میراث‌فرهنگی و هویت اصیل این شهرستان است، بلکه زمینه‌ساز رونق گردشگری و توسعه اقتصادی نیز به‌شمار می‌رود.

بازآفرینی و احیای بناهای ارزشمند تاریخی، چهره‌ای زنده از گذشته را به نسل امروز نشان می‌دهد و با جذب گردشگران داخلی و خارجی، به معرفی فرهنگ و تاریخ غنی سیرجان کمک می‌کند و تداوم این روند، علاوه بر حفظ اصالت معماری و هویت شهری، به شکوفایی کسب‌وکارهای محلی و پایداری اجتماعی منجر خواهد شد.