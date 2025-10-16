امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به شهرستان‌های شاهرود و میامی سفر کرده است، تاکید کرد: وی قرار است از چند پروژه بازآفرینی شهری بازدید کند.

وی افزود: بازدید از پروژه مدرسه ۶ کلاسه شهرک شهید بهشتی (سکونتگاه غیر رسمی) نخستین برنامه سفر رسمی معاون وزیر راه و شهرسازی به شاهرود است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه گلپایگانی روز گذشته در سمنان حضور داشت و امروز در شرق استان حضور دارد، ابراز کرد: بازدید از سالن چند منظوره شهرک پردیس سکونتگاه غیر رسمی دیگر برنامه سفر معاون وزیر راه است.

عمیدی با بیان اینکه گلپایگانی امروز همچنین بازدید از تکیه زنجیری، مسجد حاج علی اکبر و کوچه چهل پیچ و بافت تاریخی شاهرود را در دستور کار دارد، بیان کرد: بازدید از بافت فرسوده، پروژه ساختمان‌های در حال احداث طرح نهضت ملی مسکن دربافت فرسوده تبصره ۱۵ دیگر برنامه وی است.

وی با بیان اینکه بازدید از پارکینگ شهرداری شاهرود همزمان با ظهر امروز پنجشنبه دیگر برنامه سفر معاون وزیر راه است، ادامه داد: بازدید ازبافت تاریخی، کوچه امامزاده بسطام (بافت تاریخی شهر بسطام) آخرین برنامه سفر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران است.