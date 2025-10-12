سرپرست میراث فرهنگی کرمان: مرمت قلعه تاریخی شهرستان کهنوج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت حفاظت، مرمت، احیا و سامان‌دهی ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر توسعه پایدار گردشگری گفت: مرمت و بازسازی قلعه تاریخی شهرستان کهنوج با تخصیص اعتباری بیش‌از ۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی با تعیین پیمانکار و عقد قرارداد کلید خورده است.

وی افزود: عملیات مرمت با خشت، عایق‌کاری سنتی، اندودکاری، بندکشی، استحکام‌بخشی و سامان‌دهی از جمله اقدامات مرمتی پیش‌بینی‌شده در این مرحله برای قلعه تاریخی کهنوج است.

وی تصریح کرد: مرمت و احیا ابنیه تاریخی نه‌تنها اقدامی حفاظتی، بلکه گامی اساسی در مسیر توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان است و در چارچوب برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، با هدف معرفی چهره‌ای پویا و زنده از کرمان تاریخی، مجموعه‌ای از پروژه‌های مرمتی در شهرها و روستاهای استان در حال اجرا است.

نیکرو، خاطرنشان کرد: با مشارکت بخش خصوصی، نهادهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی، تلاش داریم بناهای ارزشمند تاریخی را از حالت غیرفعال خارج و به فضاهای گردشگری، فرهنگی و اقامتی تبدیل کنیم تا هم اصالت معماری ایرانی حفظ شود و هم زمینه اشتغال و حضور گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» فرصتی است تا کرمان با تکیه بر میراث کهن خود، در عرصه گردشگری جهانی بدرخشد و بناهای تاریخی استان، بار دیگر به حیات فرهنگی و اقتصادی بازگردانده شوند.