به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد طهرانیمقدم در اجلاسیه ۱۵۰۰ شهید اقشار و تشکلهای مردمی خراسان شمالی که چهارشنبه شب در تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، با اشاره به عیادت مقام معظم رهبری از مادر شهیدان طهرانیمقدم گفت: مادر ایشان دایمالوضو بودن، اقامه نماز اول وقت و قرائت زیارت عاشورا را از ویژگیهای اخلاقی فرزندان شهیدش ذکر میکرد.
وی با اشاره به اقتدار دفاعی کشور افزود: حرف از مذاکره توسط برخی مقامات غربی، نتیجه اقتدار موشکی جمهوری اسلامی است.
سردار طهرانیمقدم بیان کرد: مکانیسمهای فشار و تحریم تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده و ما در اختیار خود، مکانیسمهای بازدارندهای داریم.
این پیشکسوت دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربههای نبردها و عملیات موشکی گفت: موشک ۱۰ هزار کیلومتری، یکی از نشانههای توانمندی موشکی ما بود که پیام مستقیم به مخاطبانش داشت.
وی تأکید کرد: موشکهای ایران هرگاه توطئهای علیه انقلاب اسلامی شکل گیرد، مورد استفاده قرار میگیرد.
سردار طهرانیمقدم همچنین با بیان اینکه دشمنان در برخی میدانها از ابزارهای ناجوانمردانه مانند استفاده از مردم بهعنوان سپر انسانی بهره بردهاند، به نقش رزمندگان در شکست طرحهای آنها اشاره کرد و از ایثار و مقاومت مردم و نیروهای مسلح تقدیر نمود.
وی درباره جایگاه علمی و میدانی شهید حسن طهرانیمقدم گفت: تمسک ایشان به ارزشهای دینی و توکل بر امام رضا (ع) و همچنین تلاش علمی سبب شد میراث موشکی قابلتوجهی برجای بماند و ایران امروز در جایگاه قابلتوجهی در حوزه موشکی قرار گیرد.
سردار طهرانیمقدم گفت: ایران از جمله چهار کشور برجسته در حوزه موشکی است.
وی با اشاره به حوادث و درگیریهای منطقهای گفت: پیروزیهای مردم مقاوم منطقه و کارکرد نیروهای مسلح نشاندهنده پایداری و ایستادگی است.
