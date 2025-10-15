نجفی: انس با قرآن باید در زندگی کاری و علمی دانشگاهیان جاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نجفی در نشست خبری جشنواره که بعدازظهر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از ما انس با قرآن داریم اما این انس وارد زندگی کاری و مدیریت ما نمی‌شود؛ اما شهید طهرانچی این مدل را پیاده‌سازی کرده بود و تلاش داشت در توسعه علمی کشور مسیر خود را با قرآن و عترت منطبق کند.

وی افزود: هرچه به پایان عمر ایشان نزدیک می‌شدیم، انس او با قرآن بیشتر آشکار می‌شد و این الگو نشان می‌دهد که قرآن می‌تواند در همه عرصه‌های زندگی و فعالیت علمی کاربردی باشد.

نجفی با تأکید بر ضرورت جاری شدن قرآن در زندگی استادان و دانشجویان گفت: ارائه آثار هنری و پژوهشی خوب است، اما هدف اصلی آن است که سبک زندگی دانشجو و استاد قرآنی شود؛ این مسیری است که شهید طهرانچی آغاز کرد و ما موظف به ادامه آن هستیم.

رئیس استانی جشنواره قرآن و عترت با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و علمی شهید طهرانچی گفت: ایشان خدامحور و متواضع بود، از بولد شدن خود خوشحال نمی‌شد و با دانش و توانمندی فوق‌العاده، شبکه‌سازی و تشکیلات‌سازی می‌کرد. علاقه و تعهد ایشان به کشور مثال‌زدنی بود و حتی در اواخر عمر، مرز میان علم و فناوری را به خوبی مدیریت می‌کردند.

وی افزود: برجسته کردن قهرمانانی چون شهید طهرانچی برای جوانان اهمیت دارد؛ آخرین جملات ایشان نیز نشان‌دهنده دغدغه خدمت به کشور و توجه به نسل آینده بود: «خیلی برای مملکت کار داریم و این بچه‌ها حق به گردن ما دارند».

نجفی خاطرنشان کرد: حیف شد عزیزانی چون ایشان شهید شدند؛ اما پس از شهادت، مشخص شد که ایشان از نظر علمی، مدیریتی و اخلاقی جزو برجسته‌ترین مسئولان کشور بودند و حتی مأموریت‌ها و اضافه‌کاری‌های خود را به صورت داوطلبانه انجام می‌دادند.