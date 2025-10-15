https://mehrnews.com/x39jMG ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰ کد خبر 6623803 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰ اکران انیمیشن «یوز» در پردیس سینمایی هویزه مشهد- انیمیشن یوز با حضور عوامل فیلم شامگاه چهارشنبه در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران شد. دریافت 145 MB فیلم: زهرا غفوریان کد خبر 6623803 کپی شد مطالب مرتبط اکران مردمی انیمیشن سینمایی رویا شهر در مشهد انیمیشن در ایران در مسیر ورود به فاز صنعتی و اقتصادی است انیمیشن ساعت جادویی بازخوانی مجدد واقعه گوهرشاد برچسبها انیمیشن فیلم سینمایی مشهد
