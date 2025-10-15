  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

اکران انیمیشن «یوز» در پردیس سینمایی هویزه

اکران انیمیشن «یوز» در پردیس سینمایی هویزه

مشهد- انیمیشن یوز با حضور عوامل فیلم شامگاه چهارشنبه در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران شد.

دریافت 145 MB

فیلم: زهرا غفوریان

کد خبر 6623803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها