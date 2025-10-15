به گزارش خبرگزاری مهر سیروان محمدی اظهار کرد: در جریان گمانهزنیهای اخیر در این محوطه باستانی، برای نخستینبار در غرب کشور شواهدی از بهکارگیری چرخ سفالگری در دوره مس و سنگ قدیم (سفال جی) متعلق به هزاره ششم پیش از میلاد بهدست آمد.
وی افزود: در این کاوشها مجموعهای از مواد فرهنگی شامل قطعات سفال، ابزارهای سنگی و بقایای استخوانی مربوط به دورههای مس، سنگ و مفرغ کشف شده است که نشاندهنده تداوم استقرار انسانی در این منطقه است.
محمدی با بیان اینکه یافتههای اخیر دیدگاههای جدیدی درباره زمان آغاز فناوری چرخ سفالگری در غرب کشور ارائه میدهد، گفت: پیشتر نمونههایی از استفاده از چرخ سفالگری به هزارههای پنجم و ششم قبل از میلاد نسبت داده میشد، اما نتایج این گمانهزنی نشان میدهد که ساکنان این ناحیه دستکم هزار سال زودتر از آنچه تصور میشد با این فناوری آشنا بودهاند.
وی تصریح کرد: این کشف ارزشمند میتواند نقش منطقه هرسین را در شکلگیری و گسترش صنایع پیشاتاریخی فلات ایران پررنگتر کرده و ضرورت انجام پژوهشهای گستردهتر در محوطههای پیرامونی تپه نازلیان را دوچندان کند.
