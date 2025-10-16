هنر، رکن پیشرفت فرهنگی و اقتصادی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از هنرمندان استان که در حاشیه سیزدهمین رویداد ملی «هفت بحر هنر» در شهرکُرد برگزار شد، با گرامیداشت حضور فرهیختگان، هنرمندان و مهمانان این رویداد، اظهار داشت: حضور در جمع اصحاب فرهنگ و هنر، فرصتی مغتنم برای تکریم کسانی است که عمر خود را در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی صرف کردهاند.
وی با اشاره به حضور دکتر آذر و دیگر مهمانان ملی در این آیین، افزود: چهارمحال و بختیاری سرزمین مردمانی مؤمن، صمیمی، مجاهد و پاکنهاد است؛ از زردکوه بختیاری، سرچشمه رودهای دز، کارون و زایندهرود، تا چغا، سیاهچادر ایل و گلیمهای رنگین زنان هنرمند، همه گویای فرهنگی ریشهدار در صداقت، ایثار و زیبایی است.
مردانی ادامه داد: این دیار نه تنها مهد حماسهها، بلکه گهواره هنر، ذوق و ظرافت است؛ جایی که موسیقی، شعر، نمد، نقش و رنگ در تار و پود زندگی مردم تنیده شده است. زبان هنر، زبانی فراتر از گفتار است؛ زبانی که در یک نگاه، هزاران معنا را به جان مخاطب مینشاند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شاعران این دیار، تصریح کرد: معظمله سالها پیش از آنکه سامان را بشناسند، نام عمان و دهقان سامانی را میشناختند و شعر آنان را میخواندند؛ این بیان حکیمانه، گواهی بر دیرینگی فرهنگ و ادب در این خاک پاک است.
وی با تأکید بر نگاه فرهنگی دولت سیزدهم، گفت: رئیسجمهور محترم نیز بر رسالت اجتماعی هنر تأکید دارند و معتقدند هنر باید در دل جامعه بماند، مشکلات را روایت کند و راه امید و اصلاح را نشان دهد. ما نیز در دولت مردمی باور داریم که باید موانع را از پیش پای هنرمندان برداشت تا در میدان خلاقیت، آزاد و شکوفا گام بردارند.
مردانی با اشاره به مفاخر فرهنگی و ادبی استان، یادآور شد: از استاد پوراحمد، پدر شعر بختیاری، تا حسین پژمان بختیاری، میرزا عباسخان شیدای دهکردی، سید ضیاالدین امامی دهکردی و حاج مهدیخان آزادی چالشتری، همه مشعلداران اندیشه و اصالتاند و این آیین، فرصتی برای تعظیم در برابر نام آنان و تجدید عهد با راهی است که پیمودند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی هنر در استان، گفت: صنایعدستی چهارمحال و بختیاری چون فرش و گلیم بختیاری، نمد شهرکردی که عنوان شهر ملی نمد را دارد، چُغا، گیوه و خورجین، نه تنها نماد هویت، بلکه ظرفیتهایی بیبدیل برای اشتغال، امید و عزتآفرینی هستند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر، تنها مراسمی برای یادآوری گذشته نیست، بلکه پیمانی برای تداوم آینده است. جامعهای که به فرهنگ و هنر خود حرمت نهد، مسیر پیشرفت و تعالی را هموار میسازد. برای همه هنرمندان، پیشکسوتان و جوانان این سرزمین، عزت، تندرستی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
