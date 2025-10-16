  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۰

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آبان ماه در هرمزگان از شنبه آغاز می‌شود

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آبان ماه در هرمزگان از شنبه آغاز می‌شود

بندرعباس-مدیرکل راه آهن هرمزگان از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده اظهارکرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان ماه از شنبه ۲۶ مهر ماه در هرمزگان آغاز می‌شود.

وی افزود: پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا آبان مهر و مسیرهای برگشت تا یکم آذر) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و حضوری صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان خاطرنشان کرد: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

کد خبر 6623940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها