به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده اظهارکرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان ماه از شنبه ۲۶ مهر ماه در هرمزگان آغاز می‌شود.

وی افزود: پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا آبان مهر و مسیرهای برگشت تا یکم آذر) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و حضوری صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان خاطرنشان کرد: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.