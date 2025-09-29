  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

شهرستان دیر کانون توجه استان بوشهر در پیروزی انقلاب بوده است

بوشهر- فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: این شهرستان در پیدایش انقلاب و همراهی با امام راحل کانون توجه مردم استان بوده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی نیا دوشنبه شب در آیین مراسم اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و بزرگداشت شهدای اقتدار ایران با گرامیداشت یاد ۱۲۰ شهید شهرستان و ۱۴ شهید گمنام مدفون در این خطه و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهید طالب ابراهیمی شهید شاخص کشوری بسیج دانش آموزی کشور اظهار داشت: این شکوه و عظمت و حضور همیشگی مردم شهرستان دیر گویای چند مطلب است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر افزود: شهرستان دیر در پیدایش انقلاب و همراهی با امام راحل کانون توجه مردم استان بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان دیر در جریان پیروزی انقلاب با تقدیم ۲ شهید و ۲۵ جانباز در استان پیشتاز است.

حسینی نیا ادامه داد: شهرستان دیر در دفاع مقدس نیز پنج هزار و ۳۰۰ نفر رزمنده داشته که در عملیات های دفاع مقدس حضور داشته و نقش‌آفرین بوده اند که از این تعداد ۱۲۰ شهید تقدیم انقلاب کرده اند.

وی افزود: در عملیات لبیک یا امام ناوتیپ امیرالمومنین علیه السلام به ویژه گردان امام حسین علیه السلام شهرستان حماسه عاشورایی آفریدند و امروز نیاز به تبیین دارد که اقداماتی در این راستا انجام شده است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر خواستار معرفی و تبیین حضور رزمندگان دیر در عملیات خیبر و سایر عملیات ها شد و افزود: به شخصه از سردار خرمدل دعوت کرده ایم که از حماسه ها و اقدامات شما مردم در دفاع مقدس هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه تجلیل شود.

وی تاکید کرد: از حضور شما مردم تشکر می کنم که امیدواریم این حضور همیشگی باشد، البته شما ثابت کرده اید همیشه پای انقلاب و نظام هستید.

