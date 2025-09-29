شهرستان دیر کانون توجه استان بوشهر در پیروزی انقلاب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی نیا دوشنبه شب در آیین مراسم اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و بزرگداشت شهدای اقتدار ایران با گرامیداشت یاد ۱۲۰ شهید شهرستان و ۱۴ شهید گمنام مدفون در این خطه و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهید طالب ابراهیمی شهید شاخص کشوری بسیج دانش آموزی کشور اظهار داشت: این شکوه و عظمت و حضور همیشگی مردم شهرستان دیر گویای چند مطلب است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر افزود: شهرستان دیر در پیدایش انقلاب و همراهی با امام راحل کانون توجه مردم استان بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان دیر در جریان پیروزی انقلاب با تقدیم ۲ شهید و ۲۵ جانباز در استان پیشتاز است.

حسینی نیا ادامه داد: شهرستان دیر در دفاع مقدس نیز پنج هزار و ۳۰۰ نفر رزمنده داشته که در عملیات های دفاع مقدس حضور داشته و نقش‌آفرین بوده اند که از این تعداد ۱۲۰ شهید تقدیم انقلاب کرده اند.

وی افزود: در عملیات لبیک یا امام ناوتیپ امیرالمومنین علیه السلام به ویژه گردان امام حسین علیه السلام شهرستان حماسه عاشورایی آفریدند و امروز نیاز به تبیین دارد که اقداماتی در این راستا انجام شده است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر خواستار معرفی و تبیین حضور رزمندگان دیر در عملیات خیبر و سایر عملیات ها شد و افزود: به شخصه از سردار خرمدل دعوت کرده ایم که از حماسه ها و اقدامات شما مردم در دفاع مقدس هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه تجلیل شود.

وی تاکید کرد: از حضور شما مردم تشکر می کنم که امیدواریم این حضور همیشگی باشد، البته شما ثابت کرده اید همیشه پای انقلاب و نظام هستید.