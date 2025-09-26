فرمانده سپاه دیر: دفاع مقدس متعلق به نهاد خاصی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینینیا ظهر جمعه در جمع مردم بندر دیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و اشاره به مجاهدتهای مردم شهرستان دیر در هشت سال دفاع مقدس و دفاع ۱۲ روزه، بر لزوم تبیین و معرفی حماسه عاشورایی گردان امام حسین (ع) این شهرستان در سطح ملی تاکید کرد.
فرمانده سپاه شهرستان دیر با بیان اینکه دفاع مقدس متعلق به نهاد خاصی نیست و همه اقشار مردم در آن نقشآفرین بودند، افزود: ۱۵۰ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس در شهرستان دیر در حال برگزاری است.
حسینینیا از تجلیل از رشادتهای رزمندگان در پنج شهر شهرستان خبر داد و گفت: روز گذشته همزمان از ۱۲۰ خانواده شهید شهرستان دیدار و تجلیل شد.
فرمانده سپاه شهرستان دیر همچنین گفت: خروجی مرکز آرشیو دفاع مقدس شهرستان دیر این است که شهید شاخص بسیج دانشآموزی کشور، شهید طالب ابراهیمی، از این شهرستان است و تصویرش در آغاز سال تحصیلی در مدارس سراسر کشور مزین میشود.
وی از رزمندگان عملیاتهای دریایی، خیبر و لبیک یا امام خمینی (ره) خواست برای ثبت خاطرات خود به این مرکز مراجعه کنند تا حماسههای آنان در سطح ملی معرفی شود.
حسینینیا تاکید کرد که این آمادگی برای معرفی نقشآفرینی مردم شهرستان دیر در دفاع مقدس در سطح ملی وجود دارد.
وی در پایان از اجتماع بزرگ بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس و گرامیداشت سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در شهرستان دیر با حضور سردار خرمدل فرمانده سپاه استان بوشهر در هفته پیش رو خبر داد.
